Meteo: Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία δηλώνει το Meteo Greece από τα ευρήματά του για τις καμένες εκτάσεις στην περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Αττικής, καθώς αυτές φθάνουν τουλάχιστον τα 480.000 στρέμματα.

Τα τελευταία 9 χρόνια (περίοδος 2018-2026), λαμβάνοντας υπόψιν και την τελευταία καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Σημειώνεται πως οι εκτάσεις έχουν επικαιροποιηθεί βάσει της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό μέχρι και τις 31 Ιουλίου, αλλά καθώς αυτή συνεχίζει να καίει, τα στρέμματα που θα έχουν γίνει στάχτη αναμένεται δυστυχώς να καταγράψουν άνοδο.