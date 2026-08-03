Πάνω από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην Αιγιάλεια

Θλιβερός είναι ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιάλειας στην Αχαΐα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Copernicus, πάνω από 7.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την πυρκαγιά. Για την ακρίβεια πρόκειται για 7.264 στρέμματα, μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ιδίως αν προστεθεί και στην ευρύτερη κατάσταση της χώρας, με τα πύρινα μέτωπα σε άλλες περιοχές ακόμα να μαίνονται.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.