Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική - Ήχησε το 112

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής, στην περιοχή Δρίγγια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Μάλιστα, στις 14:02 εστάλη μήνυμα για ετοιμότητα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.