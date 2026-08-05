Καλά τα νέα από τη φωτιά στη δυτική Αττική - Περιορίζονται όλα τα πύρινα μέτωπα

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που εξακολουθεί να μαίνεται στη δυτική Αττική, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός για μεγάλες αναζωπυρώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέο μέτωπο.

Τα πεζοπόρα τμήματα και τα εναέρια μέσα επιχειρούν και σήμερα σε όλη την περιοχή, πραγματοποιώντας κατασβέσεις σε μικρές εστίες, με τη δύσκολη δοκιμασία των πυρκαγιών για την περιοχή να φαίνεται πως φτάνει σταδιακά στο τέλος της.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν καθώς και σε καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή - Άγιο Νεκτάριο.

Φωτ.: Eurokinissi

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Φωτ.: Copernicus

Το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια

Την ίδια ώρα, δραματικά είναι τα στοιχεία που βγαίνουν στο «φως» για το αποτύπωμα των πυρκαγιών στους δασικούς «πνεύμονες» της Αθήνας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Meteo, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μετρά τις πληγές της από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, έχει καεί σε μία 10ετία το 64% των δασών της.

Μέρος του Κιθαιρώνα και του όρους Πατέρας ήταν τα τελευταία θύματα της πύρινης κόλασης που έκαψε σε πέντε 24ωρα συνολικά πάνω από 140.000 στρέμματα γης.

Στο πέρασμα της φωτιάς που ξέσπασε από τη Βοιωτία, χάθηκαν δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καλλιέργειες, κατοικίες, επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρουν επιστήμονες τα πευκοδάση μπορεί να χρειαστούν έως και 15 χρόνια για να αναγεννηθούν. Στην περίπτωση, όμως, που έχουν καεί ξανά οι ίδιες περιοχές, μακροπρόθεσμα τα δένδρα μπορεί να μετατραπούν ακόμη και σε θάμνους.

Η καταστροφή σε αριθμούς

Από το 2017 μέχρι και το 2026 (έως τις 4 Αυγούστου), έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων καταγράφεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στον χάρτη του Meteo:

Φωτ.: meteo.gr

Η συνολική επιφάνεια της Δυτικής Αττικής είναι 1.000.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 10 έτη το 43% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Στην Δυτική Αττική η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 590.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 375.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 64% της επιφάνειας των δασών/δασικών εκτάσεων.