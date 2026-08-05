Timelapse βίντεο από την εξάπλωση της φωτιάς στον Κιθαιρώνα - Εντυπωσιακά πλάνα

Την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα αποτυπώνει ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο, καταγράφοντας την πορεία της φωτιάς από τη Βοιωτία προς την Αττική.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα παρακολούθησης που βρίσκεται στην κορυφή του Κιθαιρώνα και έχει εγκατασταθεί από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. (Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων), στο πλαίσιο της καταγραφής των καιρικών συνθηκών και της εικόνας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στα πλάνα φαίνεται το πώς το πύρινο μέτωπο αναπτύσσεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενού τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το σημείο όπου εμφανίζονται πολλαπλές εστίες σε μεγάλη έκταση, αλλά και οι πυροσωρείτες, τα χαρακτηριστικά νέφη που σχηματίζονται πάνω από μεγάλες πυρκαγιές λόγω της ακραίας θερμότητας και των ισχυρών ανοδικών ρευμάτων.