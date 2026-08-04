Δασοκομάντο της ΕΜΟΔΕ τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο

Ένα ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, όταν δασοκομάντο της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) υπέστη κάκωση στο πόδι ενώ επιχειρούσε σε δύσβατη περιοχή.

Την ενημέρωση έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε καθώς κατέβαινε σημείο με μεγάλη κλίση, όπου γύρισε το πόδι του. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό, ενώ επανέλαβε ότι η ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε πως η μάχη με τις φλόγες παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η στιγμή για απολογισμό, αλλά για τη συνέχιση της προσπάθειας έως την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζει τόσο τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας όσο και τις επίγειες δυνάμεις.