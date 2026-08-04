Ψάθα: «Ήταν θαύμα», λέει η οικογένεια του Βρετανού πιλότου που σώθηκε από τη σύγκρουση ελικοπτέρων

Η οικογένεια του Βρετανού πιλότου που ενεπλάκη στο δυστύχημα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα έκανε λόγο για μια «θαυματουργή διάσωση», καθώς κατάφερε να βγει από το ελικόπτερό του λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες και εκραγεί.

Ο 48χρονος Άντριου Χάτσινσον επέζησε από τη φονική εναέρια σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Χάτσινσον, επαγγελματίας πιλότος πυρόσβεσης από το Νορθάλερτον του Γιορκσάιρ, συμμετείχε στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα μας, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο.

Ο θείος του, Μάικλ, δήλωσε στους Times: «Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να προσγειώσουν αυτό το ελικόπτερο χωρίς τους έλικες.»

Η σύγκρουση στον αέρα

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κοντά στην Ψάθα, λίγο μετά την απογείωσή τους από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Βίντεο που καταγράφηκε από το περιστατικό δείχνει ένα ελικόπτερο τύπου Bell να ανεβαίνει κάτω από το δεύτερο και να προσκρούει στους έλικες του. Το ελικόπτερο που βρισκόταν χαμηλότερα μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα, ενώ το δεύτερο άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος.

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς. pic.twitter.com/2zHATExaNU — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

Ο Χάτσινσον επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη μέσα σε δασική έκταση και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Αντίθετα, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας αξιωματικός επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο εξερράγη αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία.

«Βγήκαν λίγο πριν από την έκρηξη»

Ο Βρετανός πιλότος ενημέρωσε την οικογένειά του ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής πυρόσβεσης που επέβαινε μαζί του κατάφεραν να απεγκλωβιστούν πριν το ελικόπτερο εκραγεί.

«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη», ανέφερε ο θείος του.

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Ο έμπειρος πιλότος, πατέρας τριών παιδιών, νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη και αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο το προσεχές διάστημα.

«Του τοποθέτησαν μεταλλικές πλάκες και ειδικούς πείρους στη σπονδυλική στήλη. Πιστεύω ότι σύντομα θα τον μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα», δήλωσε ο θείος του.

Τίποτα δε θα τον σταματήσει

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Χάτσινσον διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις με ελικόπτερα. Έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, αποστολές διάσωσης και έργα κατασκευών σε διάφορες χώρες.

Πρόσφατα είχε συνδράμει στην αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Ουαλία, ενώ περνά συχνά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αυστραλία, όπου συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Η σύζυγός του, Ντον, και τα τρία παιδιά τους ταξίδεψαν στην Αθήνα από το σπίτι τους κοντά στο Νορθάλερτον, προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό του.

Ο Χάτσινσον προέρχεται από αγροτική οικογένεια, ωστόσο αποφάσισε να ακολουθήσει την αεροπορία και έμαθε μόνος του να πιλοτάρει ελικόπτερα.

Η οικογένειά του παραδέχεται ότι ανησυχούσε όταν ανέλαβε την αποστολή στην Ελλάδα.

«Η σύζυγός του δεν ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά», είπε ο θείος του. Ερωτηθείς αν το δυστύχημα θα τον οδηγήσει να εγκαταλείψει οριστικά τις πτήσεις, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει.»