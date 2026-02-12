FT: «Ντου» της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν - Έρευνα για πώληση ακινήτων ύψους 900 εκατ. ευρώ

Έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση της επιχείρησης, το πρωί της Πέμπτης (12/2) πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Κομισιόν, μεταξύ αυτών και στο τμήμα προϋπολογισμού.

Τι αφορά η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά την πώληση 23 κτιρίων της ΕΕ, τα οποία αποκτήθηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία είχε συναφθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν, που είχε την ευθύνη διαχείρισης του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024, διορίστηκε μετά τη λήξη της θητείας του ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Την έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα και η έκβασή της», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τίν Χολεβότ.

Την ίδια ώρα, η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, καθώς και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν, επίσης, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για τοποθέτηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον χρόνο της πώλησης, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει πως η διαδικασία έγινε κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.