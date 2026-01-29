Φυλακές Μαλανδρίνου: Επίθεση με μαχαίρι στον «Δήμο» - Είχε συλληφθεί για την απόπειρα κατά του Λάλα

Στόχος επίθεσης έγινε μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου ο 46χρονος Αλβανός ποινικός γνωστός με το προσωνύμιο «Δήμος», που συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης της επίθεσης είναι μέλος εγκληματικής ομάδας την οποία φαίνεται να ελέγχει ένα «βαρύ» όνομα της αθηναϊκής νύχτας με ιστορία που ξεκινάει στη δεκαετία του ’90.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε λίγα λεπτά μετά τη μεταγωγή του «Δήμου» στο κατάστημα κράτησης, το οποίο θεωρείται υψίστης ασφαλείας, με τον δράστη αμέσως μετά να ακινητοποιείται από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.



Όπως φαίνεται, η πληροφορία ότι θα μεταφερθεί εκεί ο 46χρονος Αλβανός κακοποιός είχε διαρρεύσει, γι’ αυτό και τον περίμενε στο αναρρωτήριο (σ.σ. προσποιούμενος αδιαθεσία) ο επίδοξος δολοφόνος του και τον κάρφωσε με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Ο «Δήμος»

Σε ό,τι αφορά τον «Δήμο», νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.