Γιάννης Λάλας: Εξιχνιάστηκε και η απόπειρα δολοφονίας του - 6 συλλήψεις μεταξύ των οποίων ο «Δήμος»

Τέσσερα πολεμικά τυφέκια AK-47 Kalashnikov, τρία πιστόλια, ποσότητα κοκαΐνης και αρκετές χιλιάδες ευρώ, εντόπισαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης για την εξιχνίαση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα, τον Μάιο του 2025.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 6 άτομα και συγκεκριμένα 4 Αλβανοί και 2 Έλληνες, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για άλλη ποινική υπόθεση. Ανάμεσα στους Αλβανούς συλληφθέντες είναι και ο διαβόητος «Δήμος» που θεωρείται από τα πιο «δυνατά πιστόλια» της αθηναϊκής νύχτας.

Να θυμίσουμε ότι τότε ο Γιάννης Λάλας, αν και δέχτηκε δεκάδες σφαίρες από AK-47 Kalashnikov, γλίτωσε χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε. Τελικά, όμως, έπεσε νεκρός το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025 ενώ βρισκόταν σε σαλέ στον Επτάλοφο Παρνασσού μαζί με τη σύντροφό του και δύο ακόμη φιλικά τους ζευγάρια.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI. Τα πολύπειρα στελέχη εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το «συμβόλαιο θανάτου» για τον Γιάννη Λάλα είναι από τα πιο ακριβά που έχουν εκτελεστεί στη χώρα μας, καθώς φαίνεται να κόστισε πάνω από 300.000 ευρώ στο άτομο που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του.

Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία

Την ίδια ώρα, στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα. Άπαντες οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας.

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 37χρονος κατηγορούμενος που του αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση.



Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμελληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.