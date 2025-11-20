Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα

Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στο να κηρυχθούν προσωρινα κρατούμενοι.

Άπαντες οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας.

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλου τους δράστες» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 37χρονος κατηγορούμενος που του αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση.

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί βαρυτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες της εγκληματικής οργανωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πώς εκτέλεσαν τον Λάλα

Ο σκληρός ποινικός βρέθηκε δολοφονημένος σε ξενοδοχείο κοντά στον Παρνασσό την 1η Νοεμβρίου. Στην ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί καμένο κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο, δείγμα ότι πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου».

Ειδικότερα, γύρω στις 23:00 το βράδυ ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου για έναν νεκρό άνδρα. Μάλιστα, μαζί του ήταν και μία γυναίκα, η οποία κάλεσε κι αυτή την Άμεση Δράση, και κατονόμασε τον νεκρό ως τον Γιάννη Λάλα.

Τα πολύπειρα στελέχη του ελληνικού FBI εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το «συμβόλαιο θανάτου» για τον Γιάννη Λάλα είναι από τα πιο ακριβά που έχουν εκτελεστεί στη χώρα μας, καθώς φαίνεται να κόστισε πάνω από 300.000 ευρώ στο άτομο που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του.