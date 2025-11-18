Η μισθωμένη BMW του Μανώλη Πετσίτη, πρώην συνεργάτη Νίκου Παππά, στα χέρια των εκτελεστών του Λάλα

Το όνομα του Μανώλη Πετσίτη επιστρέφει στη δημόσια σφαίρα σαν πρόσωπο βγαλμένο από πολιτικό θρίλερ. Κάποτε ήταν ο άνθρωπος που κινούνταν αθόρυβα στους διαδρόμους του Μεγάρου Μαξίμου, δίπλα στον Νίκο Παππά εκτελώντας «ειδικές αποστολές». Σήμερα, επανεμφανίζεται σε μια υπόθεση που μυρίζει μπαρούτι.



Ήταν η πολυτελής BMW, ένα αυτοκίνητο που δύσκολα περνά απαρατήρητη, εκείνη που μετέφερε τους πληρωμένους εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εκεί όπου, μέσα στη σιωπή της γειτονιάς, στήθηκε ενέδρα θανάτου για έναν 34χρονο άνδρα, πρώην εργαζόμενο σε εταιρεία του Λάλα. Οι δράστες πλησίασαν, πυροβόλησαν, απέτυχαν να ολοκληρώσουν το έργο τους και χάθηκαν μέσα στη νύχτα.

Ο «άνθρωπος του Μαξίμου» και ο ρόλος του στο παρασκήνιο της εξουσίας

Όταν η Αστυνομία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι, η BMW αποδείχθηκε περισσότερο από ένα απλό μέσο διαφυγής. Το όνομα του μισθωτή της δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα. Ήταν ο Μανώλης Πετσίτης. Ο ίδιος άνθρωπος που για χρόνια κινούνταν στις παρυφές της πολιτικής εξουσίας, που εμφανιζόταν ως «μεσάζων», ως «σύνδεσμος», ως φορολογικός εκπρόσωπος Κύπριων δικηγόρων, που είχε πρόσβαση εκεί όπου οι περισσότεροι δεν φτάνουν ποτέ.



Οι εκτελεστές, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν οι ίδιοι που φέρεται να εκτελούσαν «δουλειές» για λογαριασμό του Λάλα. Και η επιλογή του οχήματος, όπως όλα δείχνουν, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ένα αυτοκίνητο που δεν ανήκε στους ίδιους, αλλά κάποιος τους το είχε εξασφαλίσει. Κάποιος που, όπως φαίνεται, ήξερε πού και πώς να κινείται.

Διασυνδέσεις σε βαθιά νερά

Όμως το όνομα του Πετσίτη εμφανίζεται και σε ακόμη πιο σκοτεινές σελίδες. Στην ατζέντα του δολοφονημένου πρώην αστυνομικού Σπύρου Παπαχρήστου, ενός ανθρώπου με διαδρομή στα πιο βαθιά νερά της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκε καταχωρημένο το τηλέφωνό του.



Έτσι, ο κύκλος γύρω από τον άλλοτε πανταχού παρόντα «άνθρωπο του Μαξίμου» αρχίζει ξανά να στενεύει. Κομμάτι-κομμάτι, η ιστορία που φαινόταν ξεχασμένη επιστρέφει, πιο σκοτεινή και πιο πυκνή από ποτέ , σαν σκηνή από σειρά που κανείς δεν περίμενε να δει το επόμενο επεισόδιο.