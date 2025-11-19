Νέα προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ζήτησαν και έλαβαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λίγο πριν τις 10 το πρωί, σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.



Το έγκλημα, για το οποίο εκτιμάται ότι υπογράφηκε συμβόλαιο 300.000 ευρώ, έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς κατοικίας που ενοικίαζε και δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών από δύο δράστες.



Στη συνέχεια οι δολοφόνοι έφυγαν από το σημείο με ένα Nissan Qashqai το οποίο και πυρπόλησαν σε αγροτικό δρόμο παραπλεύρως της Επαρχιακής Οδού Αράχωβας – Επταλόφου.

Μετά την εκτέλεση ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να καταφέρνουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν τελικά στα ίχνη των δραστών.



Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πλαστογραφία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.