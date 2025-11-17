Δολοφονία Λάλα: Οι κάμερες και οι κεραίες «πρόδωσαν» τους εκτελεστές του «συμβολαίου θανάτου»

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο στον Παρνασσό, με τις Αρχές να έχουν πλέον «σαρώσει» το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το οπτικό υλικό καταγράφει καρέ – καρέ τις κινήσεις των τεσσάρων δραστών, τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση, καθώς και τη διαδρομή διαφυγής τους.

Οι κάμερες καταστημάτων, επιχειρήσεων και κατοικιών αποτύπωσαν τα τρία οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν: ένα κόκκινο και δύο μαύρα ΙΧ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα αυτοκίνητα εμφανίζονται να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη, κοντά στην κατοικία του 28χρονου φερόμενου ως βασικού δράστη, και να κατευθύνονται προς τον νομό Φωκίδας, στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.

Πώς οι δράστες διέφυγαν από την Αράχωβα

Μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση, οι δράστες εγκατέλειψαν αρχικά το κόκκινο όχημα και επιβιβάστηκαν σε ένα από τα μαύρα. Στη συνέχεια τα δύο αυτοκίνητα εντοπίζονται να κινούνται μαζί μέχρι το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το ένα από αυτά. Με τα άλλα δύο οχήματα, οι δράστες επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου καταγράφηκαν για τελευταία φορά και πάλι στη γειτονιά του Γκύζη.

Από την ανάλυση του υλικού, η Αστυνομία έχει αναγνωρίσει τους οδηγούς και τους συνοδηγούς σε κάθε στάδιο της διαδρομής. Ο 28χρονος και ο 37χρονος φέρονται ως βασικοί εκτελεστές, ενώ οι 22 και 21 ετών συνεργοί εναλλάσσονταν στην οδήγηση κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή.

Τους «πρόδωσαν» οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Τα ευρήματα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενίσχυσαν το αποδεικτικό υλικό. Ο 37χρονος και ο 21χρονος φέρονται να ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας την ώρα της δολοφονίας, συμβαδίζοντας χρονικά με την καταγραφή των οχημάτων στο σημείο.

Στη συνέχεια δεν εμφανίζεται άλλη δραστηριότητα μέχρι την επιστροφή τους στην Αττική. Αντίθετα, ο 28χρονος και ο 22χρονος φαίνεται να είχαν αφήσει τα κινητά τους μακριά για να μην εντοπιστούν.

Πληρώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά – Εντοπίστηκαν λίρες και μετρητά

Τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία του 40χρονου, ο 37χρονος φέρεται να έλαβε την αμοιβή για το «συμβόλαιο θανάτου» και κάλεσε τους δύο νεότερους συνεργούς του από τη Θεσσαλονίκη «να έρθουν να πληρωθούν».

Το οικονομικό κίνητρο επιβεβαιώνεται και από τις αγορές που ακολούθησαν. Ο 37χρονος προχώρησε σε αγορά χρυσών λιρών (οι οποίες εντοπίστηκαν στο σπίτι του), σε αγορά νέου scooter για τη σύζυγό του και στην έναρξη διαδικασιών για απόκτηση πολυτελούς SUV. Ο 28χρονος αγόρασε επίσης αυτοκίνητο λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση.

Στις κατ’ οίκον έρευνες η Αστυνομία εντόπισε συνολικά 65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ, ποσά που εκτιμάται ότι αποτελούν μέρος της αμοιβής για τη δολοφονία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό των ρόλων όλων των εμπλεκομένων και τον εντοπισμό του εντολέα της εκτέλεσης.