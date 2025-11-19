Αποκλειστικό: Το «επιχειρησιακό» ΙΧ στη δολοφονία Λάλα – Το BMW του Πετσίτη στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με δύο ΙΧ αυτοκίνητα που φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα και την απόπειρα εκτέλεσης ενός 34χρονου στο Παγκράτι, εξασφάλισε το flash.gr.

Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται το μπορντό SUV που είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα, χρησιμοποιήθηκε ως επιχειρησιακό όχημα στο «συμβόλαιο θανάτου» του 42χρονου Γιάννη Λάλαστον Επτάλοφο Παρνασού, το οποίο εντοπίστηκε να φλέγεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Σε αυτό βρέθηκε και ο οπλισμός των δραστών, ο οποίος είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά που προξένησαν με εμπρησμό οι εμπλεκόμενοι.

Στη δεύτερη περίπτωση διακρίνεται ένα πολυτελές μαύρο όχημα, μάρκας BMW, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήσαν οι δράστες της απόπειρας εκτέλεσης στο Παγκράτι (σ.σ. με πλαστές τότε πινακίδες). Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο κι αυτός να τους λέειότι το είχε παραχωρήσει από το 2023 στον 49χρονο, Μάριο Πετσίτη, πρώην σύμβουλο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά.



Τέλος, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τον κ. Πετσίτη χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κληθεί για εξηγήσεις από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.