Απόπειρα δολοφονίας Γιάννη Λάλα: Η νέα προσαγωγή και οι... ματιές σε σκληρό ποινικό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα του «ελληνικού FBI» για την εξιχνίαση (και) της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, τον Μάιο του 2025, ο οποίος είχε γλιτώσει τότε χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κρήτη, πριν από λίγο έγινε προσαγωγή ατόμου που εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Το άτομο αυτό φαίνεται να διατηρεί εργασιακή και φιλική σχέση με 48χρονο καταδικασμένο για υποθέσεις της Greek Mafia, μεταξύ άλλων και για την απαγωγή του επιχειρηματία Περικλή Παναγόπουλου. Πηγές του flash.gr αναφέρουν ότι στόχος είναι να προσαχθεί και ο 48χρονος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής του στο αποτυχημένο «συμβόλαιο θανάτου».

Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το πρωί είχε γίνει γνωστό, ότι από το «ελληνικό FBI» συνελήφθησαν 6 άτομα -4 Αλβανοί και 2 Έλληνες- για την υπόθεση, εκ των οποίων ο ένας έγκλειστος ήδη σε κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο επονομαζόμενος «Δήμος», ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα «πιστόλια» της εν Ελλάδα αλβανικής μαφίας, ο οποίος αν και με ύψος μόλις 1.65 θεωρείται αδίστακτος και πρωταγωνιστής σε αρκετές εκτελέσεις και απόπειρες.