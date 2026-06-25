Φυλακές Νιγρίτας: Σωφρονιστικοί δέχτηκαν ως δωρεά router και εκτυπωτή - Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση

Με ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι δέχτηκαν ως δώρα έναν εκτυπωτή κι ένα router από τη σύζυγο κρατουμένου, κατά τη διάρκεια παράτυπου επισκεπτηρίου στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών. Κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για δωροληψία και για συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου – πράξεις που ήταν αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενώ σε όλους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε τον Μάιο του 2020, κατά την περίοδο που είχαν απαγορευτεί οι επισκέψεις των συγγενών των έγκλειστών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού. Η υπόθεση ήρθε στο φως, μετά την καταγραφή από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, όπου φαινόταν η σύζυγος κρατουμένου να εισέρχεται στις φυλακές.

Η γυναίκα συνοδευόταν από έναν εκ των κατηγορουμένων σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο οποίος μετέφερε με καρότσι σούπερ μάρκετ διάφορα τρόφιμα, αναψυκτικά και άλλα αναλώσιμα είδη που προορίζονταν για τον έγκλειστο. Μεταξύ αυτών, ήταν κι ένας μεταχειρισμένος εκτυπωτής και ένα router. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ο εν λόγω εξοπλισμός επρόκειτο να προσφερθεί άτυπα στο προσωπικό των φυλακών ως δωρεά.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών στους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους και 3 ετών στον τρίτο. Στο εδώλιο κάθισαν επίσης ο τότε κρατούμενος και η σύζυγός του, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της δωροδοκίας υπαλλήλου. Κρίθηκαν ένοχοι ενώ τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 3 και 3,5 ετών, αντίστοιχα. Το δικαστήρια ανέστειλε επί τριετία τις ποινές έως 3 έτη ενώ για τις μεγαλύτερες ποινές αποφάσισε οι εφέσεις να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.