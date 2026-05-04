Φυλακές Νιγρίτας Σερρών: 11 συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς

Σε 11 συλλήψεις κρατουμένων προχώρησε η Ασφάλεια Σερρών, εξιχνιάζοντας τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στις φυλακές της Νιγρίτας.

Δύο από τους συλληφθέντες είναι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας και φέρονται να είναι αυτοί που «πρωταγωνίστησαν» στη δολοφονία του 46χρονου Παλαιστίνιου και του 43χρονου Ιρακινού. Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο των φυλακών, κατά τη διάρκεια προαυλισμού κάποιων κρατουμένων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

Ο Γεωργιανός κι ο Αλβανός αναμένεται να κατηγορηθούν ως δράστες της διπλής δολοφονίας, ενώ οι υπόλοιποι 9 για συμμετοχή στη συμπλοκή.

Στην αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε μετά τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς, συμμετείχαν ακόμη και δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κατασχέθηκαν «πολεμοφόδια».