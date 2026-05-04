Φυλακές Νιγρίτας Σερρών: 11 συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς
Δύο από τους συλληφθέντες είναι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας και φέρονται να είναι αυτοί που «πρωταγωνίστησαν» στη δολοφονία του 46χρονου Παλαιστίνιου και του 43χρονου Ιρακινού.
Σε 11 συλλήψεις κρατουμένων προχώρησε η Ασφάλεια Σερρών, εξιχνιάζοντας τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στις φυλακές της Νιγρίτας.
Δύο από τους συλληφθέντες είναι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας και φέρονται να είναι αυτοί που «πρωταγωνίστησαν» στη δολοφονία του 46χρονου Παλαιστίνιου και του 43χρονου Ιρακινού. Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο των φυλακών, κατά τη διάρκεια προαυλισμού κάποιων κρατουμένων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.
Ο Γεωργιανός κι ο Αλβανός αναμένεται να κατηγορηθούν ως δράστες της διπλής δολοφονίας, ενώ οι υπόλοιποι 9 για συμμετοχή στη συμπλοκή.
Στην αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε μετά τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς, συμμετείχαν ακόμη και δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κατασχέθηκαν «πολεμοφόδια».