Φονική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας με δύο νεκρούς κρατούμενους

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο εξ αυτών.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν Αλγερινό, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι. Οι δύο άνδρες είχαν βεβαρυμμένο παρελθόν, για τον λόγο αυτό κρατούνταν στον πειθαρχείο. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να παρέμβουν για να τους χωρίσουν, αλλά όπως φαίνεται δεν πρόλαβαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες ό ένας ξεψύχησε επί τόπου στο σημείο της συμπλοκής ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους τραυματίες. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.