Γιαούρτι και καρκίνος παχέος εντέρου: Η καθημερινή συνήθεια που έχει προστατευτική δράση

Ερευνητές του Mass General Brigham διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν γιαούρτι σε βάθος χρόνου εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά συγκεκριμένων μορφών καρκίνου του παχέος εντέρου. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Gut Microbes» και βασίστηκε σε δεδομένα δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων που παρακολουθήθηκαν επί σειρά ετών. Στην έρευνα αναλύθηκαν στοιχεία από περισσότερες από 100.000 γυναίκες και 51.000 άνδρες επαγγελματίες υγείας στις ΗΠΑ. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν διατροφικές συνήθειες, παράγοντες τρόπου ζωής και δείγματα ιστών από άτομα που εμφάνισαν καρκίνο του παχέος εντέρου, αναζητώντας πιθανές συνδέσεις με τη λειτουργία του μικροβιώματος.

Δες πώς το γιαούρτι φαίνεται να επηρεάζει το μικροβίωμα και γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά για το έντερο.