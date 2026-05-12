Ένα αυγό την ημέρα να μειώνει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ στους πάνω από 65 - Τι δείχνει νέα μελέτη

Η κατανάλωση αυγών έχει συσχετιστεί με αυξημένη χοληστερόλη, ωστόσο, νέα μεγάλη μελέτη αναδεικνύει μια διαφορετική διάσταση: τη συσχέτισή τους με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ σε άτομα άνω των 65. Τα ευρήματα προέρχονται από μακροχρόνια παρακολούθηση χιλιάδων συμμετεχόντων και δείχνουν ότι το διατροφικό μοτίβο μπορεί να επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε.

Μια μεγάλη μακροχρόνια έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Loma Linda University Health της Καλιφόρνια και βασίστηκε σε σχεδόν 40.000 άτομα, τα οποία παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 15 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, καταγράφηκαν περίπου 2.800 διαγνώσεις Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές συνέκριναν τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων με τα ιατρικά τους δεδομένα και διαπίστωσαν ότι όσοι έτρωγαν αυγά είχαν συστηματικά χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψη άλλοι παράγοντες υγείας και τρόπου ζωής.

Πώς επηρεάζει η συχνότητα κατανάλωσης

Το ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η προστατευτική αυτή συσχέτιση εμφανίζεται σταδιακά, ανάλογα με τη συχνότητα κατανάλωσης. Όσοι έτρωγαν αυγά μία έως τρεις φορές τον μήνα είχαν ήδη μειωμένο κίνδυνο, ενώ όσοι τα συμπεριλάμβαναν στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό τους εμφάνιζαν ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Η πιο έντονη διαφοροποίηση καταγράφηκε σε όσους έτρωγαν αυγά πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, όπου ο κίνδυνος ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ.

Ακόμη και όταν οι επιστήμονες προχώρησαν σε πιο αυστηρές αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα, αλλά και χρόνιες παθήσεις, η συσχέτιση παρέμεινε σταθερή. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αυγά «προλαμβάνουν» το Αλτσχάιμερ, αλλά ότι το συνολικό διατροφικό προφίλ όσων τα καταναλώνουν συχνά φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη εγκεφαλική υγεία σε βάθος χρόνου.

Τι λένε οι επιστήμονες για τα θρεπτικά συστατικά

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν το εύρημα μέσα από τη διατροφική σύσταση των αυγών. Πρόκειται για μια τροφή που περιέχει χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό που εμπλέκεται στη λειτουργία της μνήμης και στη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Επιπλέον, είναι πλούσια σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, ουσίες που έχουν συνδεθεί με καλύτερη γνωστική απόδοση και μειωμένο οξειδωτικό στρες. Σε αυτά προστίθενται βιταμίνες όπως η Β12 και λιπαρά οξέα που θεωρούνται σημαντικά για τον εγκέφαλο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους κρόκους, οι οποίοι περιέχουν φωσφολιπίδια που συμμετέχουν στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι στον εγκέφαλο ασθενών με Αλτσχάιμερ συχνά παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα χολίνης και DHA, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση πως η διατροφή μπορεί να παίζει ρόλο στη μακροπρόθεσμη εγκεφαλική ανθεκτικότητα.

Συνολικά, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι οι διατροφικές επιλογές στη μέση και τρίτη ηλικία μπορεί να έχουν σημασία για τη γνωστική υγεία. Τα αυγά, ως οικονομική και εύκολα διαθέσιμη τροφή, φαίνεται να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο διατροφικό πλαίσιο που σχετίζεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η πρόληψη του Αλτσχάιμερ παραμένει πολυπαραγοντική και δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο τροφή.