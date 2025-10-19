Γιατί οι Ιταλοί εκδότες ειδήσεων ζητούν έρευνα για τις «AI Overviews» της Google

Οι Ιταλοί εκδότες ειδήσεων εκπέμπουν SOS για την ύπαρξή τους λόγω των νέων λειτουργειών της Google με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πως πρόκεινται για «δολοφονικές πρακτικές» όσον αφορά την κυκλοφορία των ειδήσεων.

Η FIEG, η ιταλική ομοσπονδία εκδοτών εφημερίδων, δήλωσε ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Agcom, την εποπτική αρχή επικοινωνιών της Ιταλίας, όπως έγινε γνωστό από δημοσίευμα του Guardian. Παρόμοιες καταγγελίες έχουν υποβληθεί και από άλλες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξεκινήσει έρευνα κατά της Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ.

Έντονος προβληματισμός από τους εκδότες

Η απειλή των «AI Overviews», οι οποίες παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να κάνουν... κλικάρουν στην αρχική πηγή, αποτελεί την κύρια ανησυχία και προβληματισμό των ευρωπαϊκών ειδησεογραφικών πρακτορείων. Η FIEG εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες της για μια νέα λειτουργία AI, η οποία λαμβάνει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και τις παρουσιάζει ως chatbot.

Η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες της Google «παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών, με αρνητικές επιπτώσεις στους Ιταλούς χρήστες, καταναλωτές και επιχειρήσεις».

«Η Google σκοτώνει την επισκεψιμότητα», ανέφερε η FIEG σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι λειτουργίες της όχι μόνο ανταγωνίζονται άμεσα το περιεχόμενο που παράγεται από εκδοτικές εταιρείες, αλλά και «μειώνουν την προβολή τους, και επομένως τα έσοδα από διαφημίσεις». Τονίζεται, μάλιστα, πως «αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για την οικονομική βιωσιμότητα και την ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, με τους κινδύνους να σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας και τον πολλαπλασιασμό της παραπληροφόρησης», ανέφερε η δήλωση.

«Έως και 80%... κάτω τα κλικς λόγω του AI Overviews»

Μια μελέτη από την εταιρεία ανάλυσης Authoritas με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίστηκε ότι τους «AI Overviews», που ξεκίνησε η Google, είχε ως αποτέλεσμα έως και 80% λιγότερα κλικ σε ιστοσελίδες. Η έρευνα, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο νομικής καταγγελίας προς την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της Google, διαπίστωσε επίσης ότι οι σύνδεσμοι προς το YouTube, που ανήκει στην μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, ήταν πιο εμφανείς σε σύγκριση με το κανονικό σύστημα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Μια δεύτερη μελέτη από το Pew Research Center, επέδειξε επίσης ένα μεγάλο πλήγμα στην επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων από τα Google AI Overviews, με τους χρήστες να πατούν το «κλικ» σε συνδέσμους κάτω από μια σύνοψη AI μόνο 1 φορά στις 100.

Από τη μεριά της, η Google ισχυρίστηκε ότι οι μελέτες ήταν ανακριβείς και βασίζονταν σε λανθασμένη μεθοδολογία.

Η Ιταλία πρώτη που ψήφισε ολοκληρωμένο νόμο για το AI

Η λειτουργία της Google «AI Overviews» έφτασε στην Ιταλία τον Μάρτιο. Τον Σεπτέμβριο, η χώρα έγινε η πρώτη στην ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο που ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών και της επιβολής ποινών φυλάκισης σε όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes.

Η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε τη νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με το νόμου γύρω από το AI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια αποφασιστική κίνηση στον επηρεασμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η AI σε ολόκληρη την χώρα.