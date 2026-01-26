Γιατί ορισμένοι άνθρωποι μεθούν χωρίς να αγγίξουν αλκοόλ - Το σπάνιο σύνδρομο

«Άλλος πίνει, άλλος μεθάει» λέει ο λαός. Και πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα μέθης, χωρίς καν να έχουν αγγίξει έστω και μια σταγόνα αλκοόλ. Πρόκειται για εκείνους που υποφέρουν από ένα σπάνιο σύνδρομο, το λεγόμενο Σύνδρομο Αυτόματης Ζυθοποίησης (Auto-Brewery Syndrome).

Επιστήμονες μάλιστα επιβεβαίωσαν στη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της, που δημοσιεύτηκε στο Nature Microbiology ότι τα βακτήρια, και όχι οι μύκητες, είναι ο κύριος ένοχος για το συγκεκριμένο σύνδρομο, μια σπάνια ιατρική πάθηση όπου οι άνθρωποι μεθούν μετά το φαγητό, παρά το γεγονός ότι δεν καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ.



Αναλύοντας δείγματα κοπράνων από 22 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με ABS και από τους υγιείς συντρόφους τους, οι ερευνητές εντόπισαν δύο κοινά είδη βακτηρίων που είναι πιο συχνά σε άτομα με το σύνδρομο, ενισχύοντας τα ευρήματα μιας μελέτης του 2019.



Αν και ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, πρόκειται για έναν αξιοσημείωτο αριθμό αυστηρά ελεγμένων περιστατικών, των οποίων τα εντερικά βακτήρια παρήγαγαν υψηλά επίπεδα αιθανόλης σε εργαστηριακές καλλιέργειες.



«Πολλοί ασθενείς θα επισκεφθούν ιατρικά κέντρα μόνο και μόνο για να απορριφθούν ως κρυφοί πότες και να φύγουν χωρίς διάγνωση», γράφει η ομάδα, με επικεφαλής την ειδικό σε μολυσματικές ασθένειες Elizabeth Hohmann του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και τον γαστρεντερολόγο Bernd Schnabl του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, στην εργασία που δημοσιεύει το Science Alert.



Τα αυξανόμενα επίπεδα αιθανόλης στον οργανισμό τους συχνά προκαλούν ηπατική βλάβη, καθώς και σοβαρά κοινωνικά, οικογενειακά και νομικά προβλήματα.



Η νέα μελέτη προέκυψε αφότου η μικροβιολόγος Jing Yuan του Ινστιτούτου Παιδιατρικής της Πρωτεύουσας του Πεκίνου δέχτηκε πλήθος κλήσεων από ασθενείς που ήθελαν απεγνωσμένα να υποβληθούν σε εξετάσεις για ABS.



Ήταν το 2019 και η Jing Yuan (η οποία δεν συμμετείχε στην τρέχουσα μελέτη) μόλις είχε δημοσιεύσει έρευνα που ενοχοποιούσε το βακτήριο Klebsiella pneumoniae ως την πιθανή αιτία του ABS. Παρέπεμψε τους καλούντες στον Schnabl, ο οποίος άρχισε να στρατολογεί ασθενείς για μια μελέτη παρακολούθησης.



Συγκρίνοντας τα μικρόβια του εντέρου από ασθενείς με ABS με εκείνα των ανθρώπων με τους οποίους ζουν, η νέα μελέτη έλεγξε αποτελεσματικά τους περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Ο Schnabl και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι βακτηριακές καλλιέργειες από ασθενείς που παρουσίαζαν «εξάρσεις» - συμπτώματα μέθης - παρήγαγαν περισσότερη αιθανόλη από τα μικρόβια από άτομα σε ύφεση ή από μέλη του νοικοκυριού που δεν επηρεάστηκαν από την πάθηση. Αυτό συσχετίστηκε με τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα που μετρήθηκαν κατά την ίδια περίοδο.



Το K. pneumonia και το Escherichia coli, δύο βακτηριακά είδη που είναι γνωστό ότι παράγουν αιθανόλη, ήταν και τα δύο πιο διαδεδομένα σε ασθενείς με ABS, και το E. coli ήταν άφθονο κατά τη διάρκεια των εξάρσεων του συνδρόμου.

Η ομάδα σημειώνει επίσης ότι οι ασθενείς με ABS σε αυτή τη μελέτη είχαν «ακραίες» ανισορροπίες στο μικροβίωμα του εντέρου τους. Άλλες μελέτες έχουν αναφέρει χαμηλά επίπεδα παραγωγής αιθανόλης σε ασθενείς με διαβήτη και έχουν εμπλέξει τα μικρόβια του εντέρου που παράγουν αιθανόλη στη λιπώδη ηπατική νόσο, την πιο συχνή ηπατική νόσο παγκοσμίως.



«Αυτό εγείρει ένα ευρύτερο ερώτημα σχετικά με το πόσο διαδεδομένη είναι η παραγωγή αιθανόλης από το εντερικό μικροβιακό σύστημα στον γενικό πληθυσμό και πόσο διαδεδομένες θα μπορούσαν να είναι οι παθολογικές επιπτώσεις», γράφουν ο Schnabl και οι συνεργάτες του.



«Επιπλέον, η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία του εντερικού μικροβιώματος και των μικροβιακών μεταβολιτών για την ανθρώπινη υγεία», καταλήγουν.