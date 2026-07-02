Γιατί θα πετάξουν το απόγευμα πολεμικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα
Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 18:00 και 20:30.
Πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) διελεύσεις πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Σχολής Ικάρων.
Ειδικότερα, σήμερα πραγματοποιείται η τελετή ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών και Ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων και, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έχουν προγραμματιστεί διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών.
Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 18:00 και 20:30, με τους κατοίκους της Αττικής να ενδέχεται να δουν ή να ακούσουν τα μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή.