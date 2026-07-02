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Γιατί θα πετάξουν το απόγευμα πολεμικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα

Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 18:00 και 20:30.

Φωτ.: Intime
Φωτ.: Intime
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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Πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) διελεύσεις πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Σχολής Ικάρων.

Ειδικότερα, σήμερα πραγματοποιείται η τελετή ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών και Ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων και, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έχουν προγραμματιστεί διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 18:00 και 20:30, με τους κατοίκους της Αττικής να ενδέχεται να δουν ή να ακούσουν τα μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή.

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