Υπάρχουν κάποιες φράσεις που μένουν περισσότερο από μια συνέντευξη. Ο Γιώργος Χρανιώτης, μιλώντας για τον γιο του Αλέξανδρο, δεν στάθηκε στις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά σε μια απλή αλήθεια που, όπως λέει, άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Η πατρότητα, όπως εξομολογείται, τον έκανε να αφήσει στην άκρη το «εγώ» και να ανακαλύψει ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια του παιδιού του.

«Ο Αλέξανδρος είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω»

Στη συνέντευξή του στο περιοδικό OK!, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ο ερχομός του γιου του πριν από έξι χρόνια άλλαξε ολοκληρωτικά τις προτεραιότητές του.

«Έμαθα να βάζω το "εγώ" μου πιο πίσω. Να αγαπάω ένα πλάσμα που μεγαλώνει σαν λουλούδι. Αυτό δεν το είχα νιώσει ξανά. Το πιο σπουδαίο πράγμα που έχω στη ζωή μου είναι ο Αλέξανδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλες οι στιγμές αξίζουν»

Ο Γιώργος Χρανιώτης εξήγησε πως θεωρεί τον εαυτό του έναν ενεργό πατέρα και πιστεύει ότι η παρουσία στη ζωή ενός παιδιού δεν μετριέται σε ώρες ή σε προγραμματισμένες δραστηριότητες.

«Επειδή μεγάλωσα, είμαι ευτυχώς ενεργός μπαμπάς. Νομίζω ότι μικρότερος δεν θα ήμουν. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, ταξίδεψα, γνώρισα ανθρώπους και ξαφνικά αρχίζω να μαθαίνω πάλι τον κόσμο μέσα από τον γιο μου.

Για μένα, δεν υπάρχει ποιοτικός ή μη ποιοτικός χρόνος με το παιδί σου. Όλες οι στιγμές αξίζουν και πρέπει να είσαι παρών στη ζωή του», είπε, στέλνοντας ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση σε πολλούς γονείς.

Η γνωριμία με τη Γεωργία Αβασκαντήρα που άλλαξε τη ζωή του

Ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Γεωργία Αβασκαντήρα, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2018, αποκαλύπτοντας πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι είχε βρει τον άνθρωπο που αναζητούσε.

Όπως εξήγησε, γνωρίστηκαν το 2015, όταν εκείνη παρακολούθησε την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε. Λίγο αργότερα βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού και, όπως είπε, «από το δεύτερο ραντεβού όλα πήραν τον δρόμο τους».

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, τονίζοντας πως εκείνο που τον κέρδισε ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα με την οποία εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τα συναισθήματά της.

«Από την αρχή μού έδειξε πόσο με θέλει. Ήταν ξεκάθαρη και γενναία στα συναισθήματά της. Διπλωματία και έρωτας δεν πάνε μαζί. Και αυτό μου το έμαθε η Γεωργία», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, με τον γιο τους Αλέξανδρο να αποτελεί, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Γιώργος Χρανιώτης, την απόλυτη προτεραιότητά του και το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής του.