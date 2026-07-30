Μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από την πίστη και την πνευματικότητα μοιράστηκε ο Γιώργος Χρανιώτης, επιλέγοντας να μιλήσει χωρίς δογματισμούς και απόλυτες θέσεις. Ο ηθοποιός εξήγησε πως η σχέση του με τον Θεό είναι βαθιά προσωπική και δεν περιορίζεται στα όρια μιας συγκεκριμένης θρησκείας.

Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία, ανέφερε πως εξακολουθεί να πιστεύει και να προσεύχεται, ωστόσο βλέπει την πίστη ως μια εσωτερική αναζήτηση και όχι ως μια διαδικασία που καθορίζεται από θρησκευτικά δόγματα.

«Έχω πάει στο Άγιον Όρος, αλλά μπορώ να προσευχηθώ παντού»

Ο Γιώργος Χρανιώτης αποκάλυψε ότι έχει επισκεφθεί δύο φορές το Άγιον Όρος, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και σε θεία λειτουργία, μια εμπειρία που, όπως είπε, του άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται την ίδια άνεση να βρεθεί και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό ναό για να προσευχηθεί, καθώς θεωρεί πως ο ρόλος κάθε θρησκείας είναι να φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό και όχι να καλλιεργεί τον φανατισμό.

Όπως σημείωσε, προτιμά να διαμορφώνει τον δικό του προσωπικό κώδικα ηθικής, αντί να ακολουθεί άκριτα κανόνες και δόγματα.

Η ψυχοθεραπεία ως «προπόνηση της ψυχής»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πολυετή σχέση του με την ψυχοθεραπεία, αποκαλύπτοντας ότι την ξεκίνησε χωρίς να προηγηθεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή κρίση.

Όπως εξήγησε, ένιωσε πως είχε ανάγκη να δουλέψει με τον εαυτό του, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με μια προπόνηση για την ψυχή. «Είναι σαν το γυμναστήριο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως, σε αντίθεση με τη σωματική άσκηση, τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας δεν είναι πάντα άμεσα ορατά, παραμένουν όμως εξίσου σημαντικά για την προσωπική εξέλιξη.