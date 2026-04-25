Γιορτινό κλίμα στον Βόλο: Μαζί οπαδοί ΠΑΟΚ και ΟΦΗ πριν τον τελικό Κυπέλλου

Ο Βόλος κινείται σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (25/4, 20:30 - Cosmote Sport 1), όμως το σκηνικό θυμίζει περισσότερο γιορτή παρά ένα συνηθισμένο μεγάλο παιχνίδι υψηλής έντασης. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ βρίσκονται από νωρίς στην πόλη, γεμίζοντας την παραλία και τα κεντρικά σημεία με παλμό, τραγούδια και καλή διάθεση.

Η εικόνα που ξεχωρίζει είναι η κοινή παρουσία των οπαδών των δύο ομάδων. Χωρίς αντιπαλότητα και εντάσεις, Θεσσαλονικείς και Κρητικοί κινούνται μαζί, συνομιλούν και βγάζουν φωτογραφίες, δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι γνωστό ότι είναι καλές, όμως αυτό που συμβαίνει στον Βόλο ξεπερνά τα συνηθισμένα δεδομένα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η απουσία έντονης αστυνομικής παρουσίας στην παραλιακή ζώνη. Η ομαλή συνύπαρξη των φιλάθλων αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει σεβασμός, δεν χρειάζονται αυστηρά μέτρα για να διατηρηθεί η τάξη.