Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος: Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στρέφονται απόψε τα βλέμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς εκεί θα κριθεί ο τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό, με τις δύο ομάδες να έχουν ισχυρά κίνητρα.



Ο τυπικά γηπεδούχος ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, προκειμένου να δώσει μια θετική νότα σε μια δύσκολη σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ επιδιώκει να γράψει ιστορία, διεκδικώντας την επιστροφή του στην κορυφή έπειτα από 39 χρόνια.

