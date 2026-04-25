Σπορ Ποδόσφαιρο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ ΠΑΟΚ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος: Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μονομάχησουν για τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στρέφονται απόψε τα βλέμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς εκεί θα κριθεί ο τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό, με τις δύο ομάδες να έχουν ισχυρά κίνητρα.

Ο τυπικά γηπεδούχος ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, προκειμένου να δώσει μια θετική νότα σε μια δύσκολη σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ επιδιώκει να γράψει ιστορία, διεκδικώντας την επιστροφή του στην κορυφή έπειτα από 39 χρόνια.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

