Συγκινητικό βίντεο με μικρό φίλαθλο του ΟΦΗ - Η αντίδρασή του όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό

Το Σάββατο (25/4) ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το 82ο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Λίγες ημέρες πριν τον δεύτερο διαδοχικό τελικό για τους Κρητικούς, η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο ενός μικρού φιλάθλου της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο μπαμπάς ανακοινώνει στον γιο του, ότι θα ταξιδέψουν στον Βόλο, για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Το βίντεο

Ο μικρός Γιαννάκης δεν πιστεύει στα μάτια του, όταν όμως αντικρίζει το εισιτήριο ξεσπά σε κλάματα και ευχαριστεί τον μπαμπά του.

«Το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει» λέει χαρακτηριστικά και η ομάδα του ΟΦΗ συμπληρώνει: «Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι”; Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!»