ΟΦΗ: Η ελληνική εξαίρεση σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο… ξένους

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 70,8% των συνολικών αγωνιστικών λεπτών καλύπτεται από μη Έλληνες παίκτες στη Super League αποτυπώνοντας μια ξεκάθαρη τάση των συλλόγων να επενδύουν εκτός συνόρων αντί να εμπιστεύονται το εγχώριο ταλέντο. Μέσα σε όλα αυτά, μια ομάδα από την Κρήτη, ο ΟΦΗ, κάνει την διαφορά.



Η επιλογή που διαφοροποιεί τον ΟΦΗ



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΦΗ έρχεται να αποτελέσει μια αξιοσημείωτη εξαίρεση. Οι Κρητικοί το περασμένο καλοκαίρι άλλαξαν ξεκάθαρα τη μεταγραφική τους στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στην ελληνική αγορά και σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τη λίγκα και τις απαιτήσεις της.



Η επιλογή αυτή δεν έμεινε στη θεωρία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο ΟΦΗ παρουσιάζει μια σταθερή προσήλωση στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παικτών, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε ένα μοντέλο που σπανίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Το μήνυμα μέσα από το ματς με τον Λεβαδειακό



Η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ήρθε στην αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακός, όπου η εικόνα στο φινάλε του αγώνα ήταν ενδεικτική της φιλοσοφίας του συλλόγου.



Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα Έλληνες ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η στήριξη στο εγχώριο στοιχείο δεν αποτελεί απλώς επικοινωνιακή γραμμή, αλλά αγωνιστική επιλογή.



Οι ενδεκάδες που «μιλούν»



Αρχική 11άδα ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο.



11άδα στο φινάλε:

Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο.