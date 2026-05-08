Γιώτα Τσιμπρικίδου: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2.870 γραμμαρίων έφερε στον κόσμο η Γιώτα Τσιμπρικίδου το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου. Η ραδιοφωνική παραγωγός, που δυσκολεύτηκε πολύ στην εγκυμοσύνη της, έφτασε στο μαιευτήριο τα ξημερώματα και όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», το μωράκι ήρθε στον κόσμο λίγο αργότερα.

«Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι. Γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο. Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας, το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άντρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Είναι όλη η οικογένεια εκεί. Έχει αρχίσει να γεμίζει ο διάδρομος με αρκουδάκια», είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής.