Γουατεμάλα: «Κόκκινος συναγερμός» λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο

Σε αναβάθμιση του συναγερμού προχώρησαν οι αρχές της Γουατεμάλας, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο σήμερα το πρωί, Τρίτη 4 Αυγούστου.

Αφού ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο το πρωί, είχε σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμός και είχε κηρυχθεί εκκένωση των γύρω περιοχών. Τώρα οι αρχές προχώρησαν σε κήρυξη «κόκκινου συναγερμού» για τις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ της υπηρεσίας εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών, Conred.

Υπενθυμίζεται πως το ηφαίστειο Φουέγκο απέχει μόλις 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας, ενώ θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής.

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει αναστείλει τα μαθήματα στα σχολεία τριών κοντινών κοινοτήτων, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει έναν δρόμο που περνάει γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει τη νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Fuego Volcano is erupting now in Guatemala. pic.twitter.com/f4QYmdAZ2N — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 4, 2026

Κάτοικοι δεκάδων περιοχών που έχουν εκκενωθεί έχουν καταφύγει στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο, στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου, που πιστεύεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, με την κοινοτική αίθουσα του χωριού να έχει τοποθετήσει ράντζα για να τους φιλοξενήσει μέχρι νεωτέρας.

Η εκπρόσωπος της Conred Βαλερί Ουρίσαρ έχει καλέσει τους κατοίκους να φύγουν μόνοι τους εάν διαπιστώσουν ότι κινδυνεύει η ζωή τους, με την κατάσταση να είναι ακόμα επίφοβη, καθώς σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας (Insivumeh), «η ενεργή φάση» είναι ακόμη σε εξέλιξη και η λάβα μπορεί να κυλήσει στη νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νότια πλαγιά του Φουέγκο. Ταυτόχρονα, η στήλη της τέφρας που εκτοξεύεται μπορεί να ξεπεράσει και τα 7.000 μέτρα, ενώ σε υψόμετρο 5.000-6.000 μέτρων, η στήλη διαλύεται και η τέφρα αυτή μετακινείται έως και 130 χιλιόμετρα δυτικότερα, φτάνοντας στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποιος ακριβής αριθμός για το πόσοι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της έκρηξης.