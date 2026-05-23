Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: 2.000 άτομα κατέγραψε η Αστυνομία -Γονείς από τα Τέμπη στηρίζουν το κίνημα

Για την επίσημη πρώτη του πολιτικού κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού , Μαρία Γρατσία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, η κυρία Γρατσία αποτίμησε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των πολιτών, δεδομένου ότι η παρουσίαση έγινε σε εργάσιμη ημέρα.

«Το Ολύμπιον ήταν κατάμεστο – Η Αστυνομία έδωσε 2.000 άτομα»



Απαντώντας στις αναφορές για μειωμένη προσέλευση, η κυρία Γρατσία ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τον αριθμό των παρευρισκόμενων στην Πλατεία Αριστοτέλους: «Σίγουρα η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί τον παλμό και την ψυχή των συμμετεχόντων. Δεν ήταν μόνο η ομιλία της κυρίας Καρυστιανού που άγγιξε την ψυχή μας, αλλά και η συμμετοχή του κόσμου. Το Ολύμπιον ήταν κατάμεστο, γεμάτο. Άκουσα ότι ήταν κάποιες εκατοντάδες, ενώ εμείς ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία, σε μια κορύφωση, ότι ήταν 2.000 άτομα. Μου έκανε εντύπωση αυτή η απόκλιση. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη διέλευση του κόσμου».

Η ίδια συμπλήρωσε μάλιστα πως ήταν καθημερινή και πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ποιοι συγγενείς θυμάτων στηρίζουν το κίνημα



Η δικηγόρος πήρε σαφή θέση και για το ζήτημα της εκπροσώπησης των οικογενειών των Τεμπών, τονίζοντας πως η στήριξη στο νέο εγχείρημα είναι υπαρκτή και έμπρακτη: «Υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη και μάλιστα την πρώτη ημέρα της συλλογής των υπογραφών. Υπάρχουν και τραυματίες που στηρίζουν το κίνημα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω γιατί δεν ήταν παρόντες. Ενδεικτικά, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν στο γραφείο, δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η «ναυαρχίδα» του κινήματος είναι η κατάργηση του ακαταδίωκτου και της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων, ενώ χαρακτήρισε πρώιμη κάθε συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες με άλλα κόμματα.

Το πλάνο κατά της ακρίβειας και οι λασπολογίες



Αναλύοντας τους βασικούς άξονες της οικονομικής διακήρυξης, η κυρία Γρατσία επεσήμανε ότι στόχος είναι η ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των πολλών που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Στις προτεραιότητες του κόμματος περιλαμβάνονται η πάταξη των καρτέλ, ο εξορθολογισμός των φόρων και η αυστηρή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της φοροδιαφυγής.

Τέλος, η Μαρία Γρατσία απάντησε σε υψηλούς τόνους σχετικά με τα σενάρια περί «φιλορωσικών επιρροών» και «εντολών από ξένα κράτη»:

«Καταλαβαίνω τον πανικό και τον φόβο σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να μιλάει κανείς χωρίς κανένα στοιχείο για εντολή από ξένο κράτος, οποιοδήποτε κράτος, εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ. Δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου προσέγγιση. Δείχνει στόχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα με κάθε μέσο, χωρίς φραγμό. Κινηθήκαμε αυθημερόν νομικά», κατέληξε, φωτογραφίζοντας τις πρόσφατες καταγγελίες του Νίκου Καραχάλιου.