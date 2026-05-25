«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Με Καρυστιανού η κατάθεση υπογραφών στον Άρειο Πάγο το πρωί της Τρίτης

Την Τρίτη (26/5), στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Άρειο Πάγο η επίσημη κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής ιδρυτικής δήλωσης για τη σύσταση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού».



Στη διαδικασία θα δώσει το «παρών» και η Μαρία Καρυστιανού, όπως γίνεται γνωστό από πηγές του νέου κόμματος.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος –όπως αναφέρουν οι ιδρυτές του– φιλοδοξεί να εκφράσει πολίτες που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και ουσιαστική συμμετοχή στα δημόσια πράγματα.



Το ενδιαφέρον γύρω από την πρωτοβουλία παραμένει αυξημένο, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι συζητήσεις για νέες πολιτικές κινήσεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.



Η διαδικασία στον Άρειο Πάγο αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο επίσημο θεσμικό βήμα για την ίδρυση και καταγραφή του κινήματος.

Είναι άγνωστο για την ώρα αν τελικά θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα, ανάλογη συγκέντρωση με αυτήν που είχε γίνει προ ημερών στον «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.