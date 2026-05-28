Γυναίκες και σεξουαλική ικανοποίηση: Τι δείχνει νέα έρευνα για οργασμό και αυνανισμό

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σεξουαλική ικανοποίηση παραμένει ζητούμενο για πολλές γυναίκες.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μεγάλο ποσοστό γυναικών φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένο από τη σεξουαλική του ζωή, σύμφωνα με νέα στοιχεία, με τα ζητήματα γύρω από τον οργασμό και τη συχνότητα της σεξουαλικής επαφής να παραμένουν έντονα.

Συγκεκριμένα, έρευνα της πλατφόρμας Flo Health σε δείγμα 1.500 γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών δείχνει ότι το 58% δηλώνει δυσαρέσκεια με την ποιότητα των οργασμών του, ενώ περίπου 60% αναφέρει προβληματισμό σχετικά με τη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι η σεξουαλική υγεία θεωρείται βασικό κομμάτι της συνολικής ευεξίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το θέμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ταμπού, με τη ντροπή γύρω από τον αυνανισμό και τα κενά στη σεξουαλική εκπαίδευση να επηρεάζουν ακόμη την καθημερινότητα πολλών γυναικών.

Δες αναλυτικά τι αποκαλύπτει η έρευνα και γιατί οι ειδικοί επιμένουν πως η σεξουαλική ευεξία πρέπει να μπει πιο ανοιχτά στη δημόσια συζήτηση.

