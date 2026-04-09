One night stands: Οι γυναίκες το μετανιώνουν ειδικά σε επαφές με άντρες

Οι γυναίκες μετανιώνουν τα one-night stands περισσότερο από τους άνδρες. Νέα μελέτη η οποία περιλάμβανε 1.075 συμμετέχοντες από Γερμανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Ιταλία και Βρετανία, αποκάλυψε ότι η διαφορά αυτή συνδέεται κυρίως με τη σεξουαλική ικανοποίηση, ειδικά με την ικανότητα επίτευξης οργασμού. Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα μεταμέλειας, ιδίως όταν η μέθη είναι έντονη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στα Archives of Sexual Behavior και προσφέρει νέα δεδομένα για τις ψυχολογικές διεργασίες γύρω από τις περιστασιακές σχέσεις.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πιο πρόσφατη σεξουαλική τους επαφή αυτού του τύπου, καταγράφοντας λεπτομέρειες όπως το είδος των σεξουαλικών δραστηριοτήτων, τη σχέση με τον/την παρτενέρ, αν είχαν καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες και κατά πόσο ένιωσαν πίεση ή ηθικό άγχος. Οι περισσότεροι είχαν συναντήσει το άτομο με το οποίο συνευρέθηκαν την ίδια μέρα και οι περισσότερες επαφές έγιναν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρά την κοινή αντίληψη, οι περισσότεροι αξιολόγησαν την εμπειρία ουδέτερα ή θετικά, ενώ μόνο το 47% ανέφερε πως το είχε απολύτως μετανιώσει.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες ανέφεραν μεγαλύτερη μεταμέλεια μόνο στις ετεροφυλοφιλικές επαφές. Σε σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου, δεν υπήρχε διαφορά, γεγονός που καταρρίπτει θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είναι βιολογικά προδιατεθειμένη να μετανιώνει για την περιστασιακή σεξουαλική επαφή. Αντίθετα, φαίνεται πως η στάση μετά από ένα τέτοιο συμβάν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες δυναμικές των ετεροφυλοφιλικών επαφών.

Ο ρόλος της ικανοποίησης

Ο σημαντικότερος παράγοντας που εξηγεί τη διαφορά μεταμέλειας είναι η σεξουαλική ικανοποίηση. Οι άνδρες σε ετεροφυλοφιλικές επαφές είχαν υψηλότερα ποσοστά οργασμού και, συνεπώς, σπανιότερα λόγο για να μετανιώσουν. Οι γυναίκες ανέφεραν συχνότερα χαμηλή ικανοποίηση και μη επίτευξη οργασμού, κάτι που αύξανε τα επίπεδα μεταμέλειας. Άλλοι παράγοντες περιλάμβαναν την αίσθηση πίεσης να συμμετάσχουν στη σεξουαλική πράξη, το άγχος για τη φήμη τους και την επίδραση ουσιών, κυρίως αλκοόλ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση αλκοόλ και μεταμέλειας. Σε μικρές δόσεις, το αλκοόλ δεν επηρέαζε σημαντικά τα συναισθήματα μετά την επαφή, αλλά η έντονη μέθη αύξανε δραματικά τη μεταμέλεια και για τα δύο φύλα, πιθανώς λόγω μειωμένης σεξουαλικής απόδοσης και περιορισμένης ικανότητας λήψης αποφάσεων. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας μέσω αμοιβαίας ικανοποίησης και αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθεί η θετική έκβαση των σεξουαλικών επαφών μίας βραδιάς.

Η σημασία της έρευνας

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα δεδομένα βασίζονται σε ερωτηματολόγια, γεγονός που μπορεί να περιλαμβάνει μεροληψία ή απώλεια μνήμης, ενώ ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα συμβάλλει στην κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με τις περιστασιακές σεξουαλικές εμπειρίες και τη μεταμέλεια.