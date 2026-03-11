Το σεξ διατηρεί τις σχέσεις και μετά τα εξήντα, λέει μελέτη

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν μόνοι σε μεγαλύτερη ηλικία και η εικόνα που έχουμε για τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα μετά τα 60 αρχίζει να αλλάζει. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι για πολλούς ανθρώπους στην τρίτη ηλικία, η ρομαντική σχέση δεν νοείται χωρίς σεξουαλική οικειότητα. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι η επιθυμία μειώνεται δραστικά με την ηλικία, πολλοί ηλικιωμένοι θεωρούν πως η ερωτική επαφή εξακολουθεί να είναι βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης σχέσης.

Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις με άτομα 60–83 ετών

Η μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Sex Research. Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 100 ετεροφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60 έως 83 ετών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες διαδικτυακών γνωριμιών. Το δείγμα αποτελούνταν από 50 άνδρες και 50 γυναίκες, κυρίως από τις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ κάθε συνέντευξη διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το 97% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η σεξουαλική οικειότητα αποτελεί σημαντικό μέρος μιας ρομαντικής σχέσης. Μάλιστα, περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν θα ξεκινούσαν καν μια σχέση με κάποιον που δεν ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο σεξουαλικής επαφής. Για πολλούς από αυτούς, μια σχέση χωρίς σεξ μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με πραγματικό δεσμό.

Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες το περιέγραψαν με άμεσο τρόπο. Ένας άνδρας 60 ετών ανέφερε ότι το σεξ είναι βασικό στοιχείο μιας σχέσης και πως αν δεν έχει σημασία για τον άλλο άνθρωπο, τότε δύσκολα μπορεί να υπάρξει σχέση. Μια γυναίκα 73 ετών ήταν ακόμη πιο κατηγορηματική, λέγοντας ότι μια σχέση χωρίς σεξ δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, καθώς η οικειότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρομαντισμού. Πολλοί, επίσης, τόνισαν ότι η σωματική επαφή είναι αυτό που διαφοροποιεί μια ερωτική σχέση από μια απλή φιλία. Κάποιος μπορεί να έχει φίλους χωρίς σεξουαλική επαφή, όμως σε μια ρομαντική σχέση, όπως εξήγησαν αρκετοί ερωτηθέντες, η σωματική εγγύτητα δημιουργεί έναν διαφορετικό δεσμό και ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων.

Τα ευρήματα της μελέτης συνδέονται και με τις δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής, το 2022 υπήρχαν περίπου 23,7 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 ετών που ήταν ελεύθερα, σε σύγκριση με περίπου 19,5 εκατομμύρια το 2016. Παράγοντες όπως το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, η απώλεια συντρόφων και τα αυξημένα ποσοστά διαζυγίων συμβάλλουν σε αυτή την εξέλιξη.

Τα «γκρίζα διαζύγια»

Μάλιστα, τα λεγόμενα «γκρίζα διαζύγια» έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 1990 έως το 2015, τα διαζύγια μεταξύ ατόμων άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ διπλασιάστηκαν, ενώ στα άτομα άνω των 65 ετών σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ξανά στην αγορά των σχέσεων σε μια ηλικία όπου παλαιότερα θεωρούνταν απίθανο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών έχουν γίνει ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι αναζητούν σύντροφο. Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη έρευνα στρατολογήθηκαν από τέσσερις τέτοιες υπηρεσίες, γεγονός που δείχνει ότι η τεχνολογία παίζει πλέον σημαντικό ρόλο ακόμη και στις σχέσεις της τρίτης ηλικίας.

Οι μορφές οικειότητας

Η έννοια της οικειότητας άλλωστε δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική πράξη. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν και άλλες μορφές σωματικής εγγύτητας, όπως τα φιλιά, τα αγγίγματα και τις εκδηλώσεις τρυφερότητας, οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν ζωντανή τη σύνδεση μεταξύ των συντρόφων.

Παρόλα αυτά, οι ηλικιωμένοι που αναζητούν σχέση αντιμετωπίζουν συχνά πρακτικές δυσκολίες. Οι ερευνητές μιλούν για μια «περιορισμένη αγορά» γνωριμιών στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, ο αριθμός των πιθανών συντρόφων είναι μικρότερος, καθώς οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Η ανισορροπία αυτή γίνεται πιο έντονη όσο αυξάνεται η ηλικία. Περίπου στα 64 έτη, ο αριθμός των ελεύθερων γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον των ανδρών, ενώ γύρω στα 75 ο λόγος μπορεί να ξεπερνά τις δυόμισι γυναίκες για κάθε έναν άνδρα. Αυτή η ανισορροπία επηρεάζει και τα επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ των ηλικιωμένων.

Αποτρεπτικά λειτουργούν οι επικρατούσες αντιλήψεις, επισημαίνουν οι ερευνητές. Όταν η κοινωνία θεωρεί πως οι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρονται για τη σεξουαλική ζωή, ενδέχεται αυτό να τους δυσκολεύει περισσότερο στο να αναζητήσουν σχέσεις ή ακόμα και να συζητήσουν ζητήματα σεξουαλικής υγείας με τους γιατρούς τους.