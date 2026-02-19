Ο οργασμός χωρίς άγγιγμα είναι πραγματικότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο οργασμός δεν προϋποθέτει απαραίτητα άμεση διέγερση των γεννητικών οργάνων. Ερευνητές από το Charles University κατέγραψαν βιολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι μια μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα κατάφερε να φτάσει σε κορύφωση αποκλειστικά μέσω συστηματικών ασκήσεων της πυέλου. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Sexual Health και ανατρέπουν την αντίληψη ότι τέτοιες εμπειρίες είναι «φανταστικές» ή ψυχολογικές.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, ο οργασμός συνδέεται συνήθως με άμεση σωματική διέγερση. Ωστόσο, εδώ και χρόνια υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να προκληθεί και με άλλους τρόπους, όπως με έντονη φαντασία, αναπνευστικές τεχνικές ή συγκεκριμένες μυϊκές κινήσεις. Προηγούμενη έρευνα είχε δείξει ότι νεότερη γυναίκα μπορούσε να επιτύχει κορύφωση μέσω ταντρικών πρακτικών. Το ερώτημα όμως παρέμενε: συμβαίνει το ίδιο και μετά την εμμηνόπαυση, όταν τα επίπεδα ορμονών έχουν αλλάξει σημαντικά;

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η νέα μελέτη εστίασε σε μια 55χρονη γυναίκα που είχε υποβληθεί σε υστερεκτομή και δεν λάμβανε ορμονική θεραπεία. Είχε εκπαιδευτεί σε μια μέθοδο γνωστή ως «Wave Technique», η οποία βασίζεται σε ρυθμικές συσπάσεις και χαλαρώσεις των μυών του πυελικού διαφράγματος. Οι μύες αυτοί σχηματίζουν ένα είδος «αιώρας» στη βάση της λεκάνης, στηρίζοντας όργανα όπως την ουροδόχο κύστη και τη μήτρα, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο και στη σεξουαλική λειτουργία.

Οι ερευνητές δεν αρκέστηκαν στη μαρτυρία της συμμετέχουσας. Αναζήτησαν αντικειμενικούς βιολογικούς δείκτες. Επικεντρώθηκαν στην προλακτίνη, μια ορμόνη που τεκμηριωμένα αυξάνεται μετά τον οργασμό. Η προλακτίνη απελευθερώνεται όταν μειώνεται απότομα η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, διαδικασία που πυροδοτείται κατά την κορύφωση. Η αύξησή της θεωρείται ισχυρή ένδειξη ότι έχει συμβεί πραγματικός οργασμός και δεν μπορεί να προκληθεί εκούσια.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό δωμάτιο νοσοκομείου, με τη γυναίκα πλήρως ντυμένη. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες, με διαφορά 48 ωρών: μία διάρκειας 2,5 λεπτών, μία 10 λεπτών και μία συνεδρία Pilates ως ομάδα ελέγχου. Πριν και μετά από κάθε δοκιμή, καθώς και 15 λεπτά αργότερα, λήφθηκαν δείγματα αίματος για τη μέτρηση ορμονών.

Ο ρόλος της προλακτίνης ως βιολογικού δείκτη

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά. Μετά τη σύντομη συνεδρία, τα επίπεδα προλακτίνης αυξήθηκαν στο 110% της αρχικής τιμής. Μετά τη δεκάλεπτη συνεδρία, η αύξηση έφτασε το 141%. Αντίθετα, μετά το Pilates, τα επίπεδα προλακτίνης μειώθηκαν κατά 12%. Αυτό δείχνει ότι η ορμονική μεταβολή δεν οφειλόταν απλώς στη σωματική άσκηση, αλλά συνδεόταν ειδικά με τη σεξουαλική κορύφωση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες κατέγραψαν τη μυϊκή δραστηριότητα με ειδικό αισθητήρα (Lioness 2.0), τροποποιημένο ώστε να μην παρέχει καμία δόνηση ή κλειτοριδική διέγερση. Τα δεδομένα έδειξαν ρυθμικές συσπάσεις ανά 7 έως 15 δευτερόλεπτα, με περισσότερες από 30 κορυφώσεις σε διάστημα δέκα λεπτών. Οι καταγραφές ταυτίζονταν με την υποκειμενική εμπειρία της συμμετέχουσας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι πιθανό οι συσπάσεις του πυελικού εδάφους να διεγείρουν έμμεσα τα νεύρα που μεταφέρουν αισθητικές πληροφορίες από την κλειτορίδα, τον κόλπο και τον τράχηλο προς τον νωτιαίο μυελό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι νευρικές ίνες φαίνεται να «ευαισθητοποιούνται», επιτρέποντας την πρόκληση οργασμού χωρίς άμεση επαφή. Μάλιστα, αντίστοιχη αύξηση προλακτίνης έχει παρατηρηθεί και σε οργασμούς που προκλήθηκαν με ύπνωση.

Πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές και περιορισμοί

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ικανότητα αυτή πιθανόν να μην εξαρτάται από την ηλικία ή τα επίπεδα ορμονών. Αν επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών, θα μπορούσε να ανοίξει νέους θεραπευτικούς δρόμους για όσες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη οργασμού. Η εκπαίδευση του πυελικού εδάφους ίσως αποτελέσει μια μη φαρμακευτική προσέγγιση στη σεξουαλική δυσλειτουργία.