Γιατί οι άντρες απατούν περισσότερο από τις γυναίκες - Ο ρόλος της προσωπικότητας και της σχέσης

Η απιστία παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στις ερωτικές σχέσεις. Αν και συχνά αντιμετωπίζεται ως καθαρά ηθικό ζήτημα, είναι άγνωστο τι την πυροδοτεί και ποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα να εκδηλωθεί. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual and Relationship Therapy φωτίζει τον ρόλο ενός βασικού χαρακτηριστικού της προσωπικότητας και δείχνει ότι, ειδικά στους άνδρες, η δυσαρέσκεια μέσα στη σχέση μπορεί να συνδεθεί με αυξημένη πρόθεση απιστίας.

Τι θεωρείται απιστία

Η απιστία είναι η παραβίαση των συμφωνημένων κανόνων μιας σχέσης, είτε αυτοί αφορούν τη σεξουαλική είτε τη συναισθηματική αποκλειστικότητα. Για ορισμένα ζευγάρια, ακόμη και μια έντονη συναισθηματική εγγύτητα με τρίτο πρόσωπο θεωρείται προδοσία. Για άλλα, μόνο η σωματική επαφή υπερβαίνει τα όρια. Αυτό σημαίνει ότι η απιστία δεν έχει μία ενιαία μορφή, αλλά καθορίζεται από τις προσδοκίες και τις συμφωνίες κάθε ζευγαριού. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δύο μορφές συχνά συνυπάρχουν: μια συναισθηματική εγγύτητα μπορεί να εξελιχθεί σε σωματική σχέση και αντίστροφα. Σπάνια πρόκειται για δύο εντελώς ανεξάρτητα φαινόμενα.

Η κοινωνική σεξουαλικότητα στο μικροσκόπιο

Κεντρική έννοια της μελέτης είναι ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο είναι ανοιχτό σε περιστασιακές, μη δεσμευτικές σεξουαλικές επαφές. Άτομα με υψηλή κοινωνική σεξουαλικότητα τείνουν να αντιμετωπίζουν το σεξ πιο ανεξάρτητα από τη συναισθηματική δέσμευση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα απατήσουν, αλλά ότι οι στάσεις και οι επιθυμίες τους μπορεί να συγκρούονται ευκολότερα με τα πρότυπα μιας μονογαμικής σχέσης.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η ερευνητική ομάδα επιχείρησε να εξετάσει αν αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στη δυσαρέσκεια από τη σχέση και στην πρόθεση απιστίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 246 ενήλικες από τη Ρουμανία, με μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη. Η πλειονότητα βρισκόταν σε μη έγγαμη σχέση, ενώ περίπου τρεις στους δέκα ήταν παντρεμένοι. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν την ικανοποίηση από τη σχέση, την κοινωνική σεξουαλικότητα και την πρόθεση να απατήσουν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα σαφές μοτίβο: όσοι δήλωναν μεγαλύτερη πρόθεση απιστίας ήταν συνήθως λιγότερο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους και πιο ανοιχτοί στο περιστασιακό σεξ. Με άλλα λόγια, η δυσαρέσκεια και η ελαστική στάση απέναντι στη σεξουαλική δέσμευση φαίνεται να συνδέονται. Επιπλέον, οι άνδρες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής σεξουαλικότητας και ισχυρότερη πρόθεση απιστίας σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Διαφορετικός μηχανισμός σε άνδρες και γυναίκες

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον μηχανισμό που συνδέει αυτούς τους παράγοντες. Στους άνδρες, η χαμηλή ικανοποίηση από τη σχέση φάνηκε να αυξάνει την κοινωνική σεξουαλικότητα, η οποία με τη σειρά της ενίσχυε την πρόθεση απιστίας. Δηλαδή, η δυσαρέσκεια δεν οδηγούσε άμεσα στην πρόθεση να απατήσουν, αλλά πρώτα ενίσχυε μια πιο «χαλαρή» στάση απέναντι στο μη δεσμευτικό σεξ. Στις γυναίκες, αυτή η διαδρομή δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική, γεγονός που υποδηλώνει διαφορετικές ψυχολογικές διεργασίες.

Συνολικά, τα ευρήματα δεν «δικαιολογούν» την απιστία ούτε τη θεωρούν αναπόφευκτη. Αντίθετα, δείχνουν ότι η ποιότητα της σχέσης και τα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλληλεπιδρούν με σύνθετο τρόπο. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να βοηθήσει ζευγάρια και ειδικούς να εντοπίζουν έγκαιρα εντάσεις και να επενδύουν στην επικοινωνία, πριν η δυσαρέσκεια μετατραπεί σε ρήξη.