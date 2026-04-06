Βρέθηκε το ανδρικό σημείο G λένε επιστήμονες - Πού εντοπίζεται

Η ανδρική ανατομία φαίνεται πως κρύβει ακόμη μυστικά. Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει μια από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις: ότι το κύριο κέντρο στο πέος είναι η βάλανος. Αντί γι’ αυτό, οι ερευνητές εντοπίζουν μια μικρή, σχεδόν άγνωστη μέχρι σήμερα περιοχή ως πιθανό «νευρικό επίκεντρο» της σεξουαλικής απόλαυσης στους άνδρες.

Η περιοχή αυτή ονομάζεται χαλινικό δέλτα και βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πέους, εκεί όπου ο άξονας συναντά τη βάλανο. Αν και η ύπαρξή της ήταν γνωστή ανατομικά, ο ρόλος της δεν είχε μελετηθεί σε βάθος. Η νέα έρευνα δείχνει ότι πρόκειται για μια ζώνη με εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση νευρικών απολήξεων και εξειδικευμένων υποδοχέων αφής, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι επιστήμονες εξέτασαν ιστούς τόσο από ενήλικες όσο και από έμβρυα. Με μικροσκοπική ανάλυση, κατέγραψαν λεπτομερώς τη αρχιτεκτονική της περιοχής, δημιουργώντας έναν από τους πιο πλήρεις «χάρτες» της ανδρικής αισθητικότητας μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι στη συγκεκριμένη ζώνη τα νεύρα δεν είναι απλώς περισσότερα, αλλά και οργανωμένα σε πυκνά, εξειδικευμένα σύνολα.

Αυτό διαφοροποιεί σημαντικά το χαλινικό δέλτα από άλλες περιοχές του πέους. Στη βάλανο, για παράδειγμα, οι αισθητικοί υποδοχείς φαίνεται να είναι πιο διάσπαρτοι και λιγότερο συγκεντρωμένοι. Αντίθετα, στην κάτω πλευρά, η νευρική πυκνότητα σχηματίζει ένα είδος «κόμβου», που πιθανότατα παίζει καθοριστικό ρόλο στη σεξουαλική εμπειρία.

Από τα έμβρυα στους ενήλικες

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή η νευρική υπεροχή δεν εμφανίζεται τυχαία στην ενήλικη ζωή, αλλά διαμορφώνεται ήδη κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, τα νεύρα συγκεντρώνονται κυρίως στην κάτω πλευρά του πέους. Καθώς η ανάπτυξη προχωρά, δημιουργούνται εξειδικευμένοι υποδοχείς αφής, ενώ μέρος του αρχικού «υπερβολικού» νευρικού δικτύου περιορίζεται, αφήνοντας μια πιο οργανωμένη και λειτουργική δομή.

Με απλά λόγια, το σώμα φαίνεται να «επενδύει» από νωρίς σε αυτή την περιοχή, ενισχύοντας τη σημασία της για τη μελλοντική ευαισθησία. Το μοτίβο αυτό παραμένει και στην ενήλικη ζωή, εξηγώντας γιατί το χαλινικό δέλτα εμφανίζεται τόσο πλούσιο σε νευρικό ιστό.

Το πιο σύνθετο «τοπίο»

Τα ευρήματα αυτά αλλάζουν την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα για την ανδρική σεξουαλική λειτουργία. Αντί για ένα μόνο σημείο-κλειδί, όπως θεωρούνταν η βάλανος, οι επιστήμονες προτείνουν ένα πιο σύνθετο «τοπίο», όπου διαφορετικές περιοχές συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, το χαλινικό φαίνεται να λειτουργεί ως ένας βασικός κόμβος.

Η ανακάλυψη αυτή δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά και πρακτικές συνέπειες. Ιατρικές επεμβάσεις στην περιοχή, όπως η περιτομή, ενδέχεται να επηρεάζουν τη συγκεκριμένη ζώνη, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν την κάτω επιφάνεια του πέους. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη νευρική σημασία της περιοχής, ώστε να αποφεύγονται πιθανές επιπτώσεις στην σεξουαλική λειτουργία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε πειραματικές θεραπείες για την πρόωρη εκσπερμάτιση, οι οποίες βασίζονται στην παρέμβαση στα νεύρα της ίδιας περιοχής. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφέρουν αποτέλεσμα, υπάρχουν αναφορές για μόνιμη απώλεια αισθητικότητας ή ακόμη και στυτική δυσλειτουργία, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλειά τους.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η ενημέρωση των ασθενών. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πολλοί άνδρες δεν γνωρίζουν πώς λεπτομέρειες μιας επέμβασης —όπως το σημείο της τομής ή η αφαίρεση συγκεκριμένων ιστών— μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, προτείνουν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια ευρύτερη επανεξέταση της ανθρώπινης σεξουαλικής ανατομίας. Οι επιστήμονες ήδη σχεδιάζουν αντίστοιχες μελέτες για τα γυναικεία γεννητικά όργανα, επισημαίνοντας ότι και εκεί υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά γνώσης. Η κατανόηση του σώματος, όπως φαίνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί — και ίσως τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε πιο καθαρά περιοχές που μέχρι πρόσφατα αγνοούσαμε.