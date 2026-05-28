H «μάχη των υπογραφών» Τσίπρα και Καρυστιανού

Συζητήθηκε το λινό μπεζ σακάκι του Αλέξη Τσίπρα με το οποίο εμφανίστηκε στον Άρειο Πάγο.

Θετικά εννοώ, δεδομένων των στυλιστικών επιλογών που έχει κάνει στο παρελθόν ο πρώην πρωθυπουργός. Προσωπικά με κέρδισε η διπλή flap τσέπη αλλά και η επιλογή του (σιέλ) χρώματος στο πουκάμισο. Εξαιρετική.

Κατά τα άλλα, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για χιλιάδες που έχουν σπεύσει να υπογράψουν για την ΕΛΑΣ μέσω διαδικτύου τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Εκείνος επέλεξε να καταθέσει, συμβολικά, 300 υπογραφές στον Άρειο Πάγο. Για την ιστορία - και τις εντυπώσεις μόνο - η Μαρία Καρυστιανού είχε πάει στον Άρειο Πάγο 649 υπογραφές.