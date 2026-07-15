H Microsoft ανανεώνει σημαντικά τη μπάρα αναζήτησης των Windows

Η Microsoft δοκιμάζει μια σημαντικά ανανεωμένη εκδοχή του Windows Search Box, με στόχο να μειώσει την «αχρείαστη πληροφορία» στα αποτελέσματα και να δώσει μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες πάνω σε web και Store προτάσεις. Οι αλλαγές διατίθενται αρχικά σε Windows Insiders και εστιάζουν σε πιο καθαρό UI, καλύτερο ranking αποτελεσμάτων και βελτιωμένη αξιοπιστία.



Πιο «καθαρό» Search home

Η αρχική οθόνη του Windows Search έχει απλοποιηθεί, με λιγότερα στοιχεία στην επιφάνεια και έμφαση στα πρόσφατα αποτελέσματα. Στόχος είναι να μειωθεί η οπτική πολυπλοκότητα και να γίνει πιο εύκολη η γρήγορη επιστροφή σε προηγούμενες αναζητήσεις, χωρίς άσχετες προτάσεις να αποσπούν την προσοχή. Παράλληλα, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζουν πιο καθαρά από πού προέρχεται κάθε απάντηση, ώστε ο χρήστης να ξέρει ακριβώς τι θα ανοίξει πριν κάνει κλικ.

Λιγότερη προώθηση, περισσότερος έλεγχος

Μια από τα πιο ηχηρές αλλαγές είναι ότι αφαιρείται το διαφημιστικό περιεχόμενο από τα αποτελέσματα του web μέσα στο Windows Search. Αντί για προϊόντα και διαφημιστικές προτάσεις, ο χρήστης βλέπει πλέον το πιο σχετικές απαντήσεις, καθιστώντας την εμπειρία πιο εστιασμένη και λιγότερο παρεμβατική. Η Microsoft προσθέτει και μια νέα ρύθμιση στο μενού Settings > Privacy & Security > Search, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει να εμφανίζονται αποτελέσματα από το διαδίκτυο και προτάσεις από το Microsoft Store δίπλα στα τοπικά αποτελέσματα.



Βελτιωμένο ranking για apps, settings και files

Οι αλλαγές επηρεάζουν και το πώς γίνεται η κατάταξη των αποτελεσμάτων: apps, ρυθμίσεις και αρχεία προτεραιοποιούνται πιο αξιόπιστα όταν αποτελούν την καλύτερη αντιστοίχιση, εμφανιζόμενα μπροστά από προτάσεις του web και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα αντικείμενα συστήματος όπως το This PC και ο Κάδος Ανακύκλωσης γίνονται πιο εύκολα εντοπίσιμα μέσα από τις αναζητήσεις, ενώ αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθείται και για άλλα apps που χρησιμοποιούνται συχνά. Το Windows Search συγχωρεί πλέον περισσότερα ορθογραφικά, ενώ έχει γίνει και ένας πρώτος γύρος βελτίωσης στην κατάταξη των αποτελεσμάτων ρυθμίσεων.



Ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αναζήτηση αρχείων

Στο κομμάτι των αρχείων, η Microsoft αναφέρει καλύτερη εμφάνιση των σωστών τοπικών αρχείων και προσθήκη υποστήριξης για αναζητήσεις με δύο χαρακτήρες στα ονόματά τους. Παράλληλα, όταν αρχεία στο cloud ή συνδεδεμένα από υπηρεσίες τύπου OneDrive αποτελούν ισχυρότερο αποτέλεσμα, εμφανίζονται πιο αξιόπιστα στις αναζητήσεις, ώστε ο χρήστης να φτάνει πιο γρήγορα στο έγγραφο, στο κατέβασμα του αρχείου ή στον φάκελο που χρειάζεται. Τέλος, έχουν γίνει βελτιώσεις στην αξιοπιστία της αναζήτησης, με μειωμένη πιθανότητα για κρασαρίσματα και προβλήματα φόρτωσης.