Μπιλ Γκέιτς: «Δεν έπρεπε ποτέ να συναντήσω τον Έπσταϊν» - Τι κατέθεσε στο Κογκρέσο

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για τις συναντήσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καταθέτοντας ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που δημοσιοποίησε ο ίδιος.

Ο Γκέιτς χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Έπσταϊν «σοβαρό λάθος κρίσης», υπογραμμίζοντας ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να τον έχει συναντήσει.

Ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρνούμενος ότι υπήρξε μάρτυρας οποιασδήποτε παράνομης πράξης του Έπσταϊν ή ότι ο ίδιος εμπλέκεται σε παράνομες ενέργειες.

Όπως αναφέρεται, η κατάθεσή του έρχεται μία ημέρα μετά την εξέταση της πρώην επί χρόνια βοηθού του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ.

Bill Gates arrives for a closed door interview before the House Oversight Committee investigating late financier and sex offender Jeffrey Epstein, REUTERS/Jonathan Ernst

Η πρώτη επαφή και οι συναντήσεις

Ο Γκέιτς ανέφερε ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Έπσταϊν το 2011, τρία χρόνια μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα για υπόθεση που αφορούσε ανήλικο κορίτσι.

Όπως υποστήριξε, οι επαφές του σχετίζονταν με προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για το Gates Foundation και το έργο του στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, χωρίς ωστόσο να προκύψει καμία δωρεά ή συνεργασία.

«Δεν υπήρξε καμία εγκληματική δραστηριότητα»

Στην κατάθεσή του, ο Μπιλ Γκέιτς τόνισε ότι δεν είδε ποτέ ούτε είχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Έπσταϊν εμπλεκόταν σε συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί, το ράντσο ή την κατοικία του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από μερικές συναντήσεις το 2011 και 2012, διέκοψε κάθε επαφή όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό αποτέλεσμα στις συζητήσεις για φιλανθρωπική συνεργασία.

Όπως είπε, αργότερα αντιλήφθηκε ότι ο Έπσταϊν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για να ασκήσει πίεση και να επαναφέρει τη σχέση τους.

Η δημόσια xσυγγνώμη

Ο Γκέιτς σημείωσε ότι, εάν η επαφή του με τον Έπσταϊν συνέβαλε στο να αποκτήσει εκείνος κύρος, τότε το μετανιώνει βαθιά, προσθέτοντας ότι έχει πλέον γίνει πολύ πιο προσεκτικός στις επαγγελματικές του σχέσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών φακέλων, τονίζοντας ότι τα θύματα του Έπσταϊν αξίζουν δικαιοσύνη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, με μέλη της επιτροπής να δηλώνουν ότι διερευνούν το εύρος των επαφών του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα.

Ορισμένοι βουλευτές έκαναν λόγο για ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης πιθανών σχέσεων και επιρροών του καταδικασμένου χρηματιστή.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 για υπόθεση προσέλκυσης ανήλικης για πορνεία και αργότερα αντιμετώπισε νέες ομοσπονδιακές κατηγορίες για trafficking, πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του το 2019.