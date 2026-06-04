Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπο εμφανίστηκε ο Άντριου Ουίνδσορ

με έναν τεράστιο μώλωπα στο δεξί του μάγουλο εθεάθη την Πέμπτη 4 Ιουνίου ο αδερφός του βασιλιά Κάρολου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στο βασιλικό κτήμα στο Σάντριγκχαμ.

Ο 65χρονος, τέως μέλος της βασιλικής οικογένειας, έχει εμφανιστεί ελάχιστα δημόσια από τότε που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό με την ασφάλεια ενώ έκανε βόλτα με τον σκύλο του στο κτήμα τον περασμένο μήνα. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

🚨 PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.com/ycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026

Καταθέτει στη δίκη του τον Ιούλιο

Ο Άντριου μετακόμισε στο βασιλικό κτήμα μετά την έξωση από τα Ανάκτορα στον απόηχο του σκανδάλου που ξέσπασε με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Στις 29 Ιουλίου αναμένεται να καταθέσει μέσω βιντεοκλήσης σε δίκη που αφορά άνδρα ο οποίος φέρεται να τον απείλησε κοντά στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό φέρεται να συνέβη λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της 6ης Μαΐου, όταν ο Άντριου είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του. Τότε, ο 39χρονος Άλεξ Τζένκινσον, ο οποίος δεν διαθέτει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για χρήση απειλητικής, υβριστικής και προσβλητικής συμπεριφοράς με σκοπό την παρενόχληση ή την πρόκληση φόβου και ανησυχίας.

Η πρώτη κατηγορία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Κινγκς Λιν του Νόρφολκ, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τον τέως Δούκα της Υόρκης. Παράλληλα, κατηγορείται ότι απείλησε έναν ακόμη άνδρα την προηγούμενη ημέρα. Ο ίδιος αρνείται και τις δύο κατηγορίες.

Νωρίτερα φέτος, ο πρίγκιπας μετακόμισε στο Μαρς Φαρμ στο Νόρφολκ, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης στο ακίνητο. Προηγουμένως διέμενε στο Γουντ Φαρμ, επίσης στο Σάντρινγκχαμ.