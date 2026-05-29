Ο βασιλιάς της Νορβηγίας μιλά για πρώτη φορά για την υγεία της Μέτε Μάριτ και... τον Έπσταϊν

Ενώ η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βιώνει μια από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορίας της, ο βασιλιάς Χάραλντ επέλεξε να σπάσει τη σιωπή του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε σε τοπικό μέσο την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η πριγκίπισσα και μέλλουσα βασίλισσα Μέτε Μάριτ έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τρεις διαφορετικές υποθέσεις, τα Ανάκτορα προσπαθούν να αμβλύνουν την κατάσταση. Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας καθώς έχει διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί δυο πολύ σοβαρά σκάνδαλα.

Το ένα αφορά τη σχέση που διατηρούσε με τον επιχειρηματία και καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και το δεύτερο αφορά τον γιο της ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σωρεία εγκλημάτων με πιο σοβαρό την κατηγορία περί βιασμό μιας νεαρής κοπέλας.

Ερωτώμενος σχετικά με τη φιλία της πριγκίπισσας με τον Έπσταϊν, ο Νορβηγός βασιλιάς υπερασπίστηκε τη νύφη του, υποστηρίζοντας ότι αξίζει αναγνώριση επειδή διέκοψε έγκαιρα κάθε επαφή μαζί του. «Το έμαθα την ίδια στιγμή που το μάθατε κι εσείς», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο από όσα γνωρίζετε εσείς. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η πριγκίπισσα δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο. Και διέκοψε αυτή τη σύνδεση. Σε αντίθεση με άλλους στη Νορβηγία, έκοψε κάθε επαφή πολύ νωρίς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να της το αναγνωρίσουμε».

«Δυστυχώς δεν περιμέναμε να χειροτερέψει τόσο γρήγορα»

Ο βασιλιάς Χάραλντ αναφέρθηκε και στην επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο γιος του ο οποίος είχε περιγράψει τη σύζυγό του ως «σοβαρά άρρωστη».

«Οι γιατροί μάς είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο Νορβηγός μονάρχης. «Ελπίζαμε όμως ότι θα αργούσε περισσότερο και δεν περιμέναμε να χειροτερέψει τόσο γρήγορα. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι πλέον πολύ σοβαρή. Είναι βαριά άρρωστη. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» δήλωσε.

