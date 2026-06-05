Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από την περαιτέρω επιδείνωση της υγείας της, αναφέρει σήμερα (5/6) ανακοίνωση του παλατιού.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Χάακον διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί σε μειωμένη απορρόφηση οξυγόνου.

«Ως αποτέλεσμα της απειλητικής για τη ζωή χρόνιας πνευμονικής της νόσου και μετά από ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα Διάδοχος Μέτε-Μάριτ, έχει τοποθετηθεί στη λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα», ανέφερε το παλάτι.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο ότι πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση, ωστόσο μέχρι τότε η πριγκίπισσα δεν είχε ενταχθεί στη λίστα πιθανών ληπτών στη Νορβηγία.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον διέκοψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία και επέστρεψε στη χώρα του για να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, ενώ η κόρη του ζευγαριού, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, επέστρεψε στο Όσλο από την Αυστραλία, όπου σπουδάζει.

Σοβαρή η κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, η εξέλιξη της πνευμονικής νόσου της πριγκίπισσας είναι σοβαρή και η μεταμόσχευση θα πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό», όπως ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε μέσω του παλατιού.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, εξήρε την πριγκίπισσα για την ανοιχτή στάση της σχετικά με την κατάστασή της, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Παράλληλα, το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος και η πριγκίπισσα αναβάλλουν τον εορτασμό της 25ης επετείου του γάμου τους, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η Μέτε-Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπανδρη μητέρα και κοινή θνητή, όταν γνώρισε τον Χάακον το 1999 σε ένα μουσικό φεστιβάλ, ξεκινώντας μια ασυνήθιστη ρομαντική σχέση που προκάλεσε σάλο στα μέσα ενημέρωσης αλλά κατέληξε να κερδίσει τους περισσότερους Νορβηγούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.