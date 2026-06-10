«Η μητέρα μου πεθαίνει»: Παραμένει στη φυλακή ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ

Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, έχει προκαλέσει συγκίνηση στη χώρα, καθώς η 52χρονη βρίσκεται πλέον σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Ωστόσο, η δραματική εξέλιξη δεν στάθηκε αρκετή για να πείσει τη Δικαιοσύνη να αφήσει ελεύθερο τον γιο της.

Εφετείο στο Όσλο αποφάσισε ότι ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος μέχρι την έκδοση της ετυμηγορίας στην πολύκροτη δίκη του, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε διατάξει την αποφυλάκισή του.

Η απόφαση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για τις 40 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος της πριγκίπισσας, μεταξύ των οποίων και τέσσερις κατηγορίες βιασμού, τις οποίες αρνείται.

«Είναι αφόρητο»

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 29χρονου είχαν ζητήσει την αποφυλάκισή του, επικαλούμενοι την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της μητέρας του.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια σπάνια και ανίατη νόσο που προσβάλλει τους πνεύμονες. Την περασμένη εβδομάδα οι θεράποντες ιατροί τής ανακοίνωσαν ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και αποφάσισαν να την εντάξουν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Ο ίδιος ο Χόιμπι φέρεται να είπε στο δικαστήριο ότι «το να βρίσκομαι στη φυλακή ενώ ξέρω ότι η μητέρα μου είναι τόσο άρρωστη είναι αφόρητο», υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να βρίσκεται δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως μεταδίδει το BBC.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο κίνδυνος να υποπέσει σε νέα αδικήματα ήταν περιορισμένος και ότι η συνέχιση της κράτησής του θα ήταν δυσανάλογη.

Το εφετείο είδε κίνδυνο νέων παραβιάσεων

Το εφετείο, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Στην απόφασή του έκρινε ότι ο κίνδυνος επανάληψης παραβατικής συμπεριφοράς παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με προηγούμενη αξιολόγηση του Μαΐου. Οι δικαστές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιθανότητα να έρθει ξανά σε επαφή με πρώην σύντροφό του, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μέρους της υπόθεσης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η συνήγορός του Έλεν Χόλαγκερ Άντενες δήλωσε στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ότι η υπεράσπιση είναι «πολύ, πολύ απογοητευμένη» και ότι μπορεί κανείς να φανταστεί πώς αισθάνεται ο πελάτης της.

Οι βαριές κατηγορίες

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κρατείται από τις αρχές Φεβρουαρίου και δικάζεται έπειτα από μια σειρά νέων καταγγελιών που προστέθηκαν στην υπόθεση η οποία ξεκίνησε με τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 2024 σε διαμέρισμα πρώην συντρόφου του στο Όσλο.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν ποινή κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών.

Ο 29χρονος κατηγορείται συνολικά για 40 αδικήματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες βιασμού, καθώς και κατηγορίες για βία, απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά μέσα σε σχέση.

Ο ίδιος αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, ενώ έχει παραδεχθεί ορισμένα αδικήματα μικρότερης βαρύτητας, όπως αυτά που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες και τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι υποθέσεις βιασμού αφορούν γυναίκες που φέρονται να βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου ή αδυναμίας να αντιδράσουν όταν σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Η σκιά πάνω από τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια η νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς γεννήθηκε πριν από τον γάμο της μητέρας του με τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον. Ωστόσο, μεγάλωσε στο περιβάλλον του παλατιού και για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ο πρίγκιπας Χάακον και η σύζυγός του, Μέτε-Μάριτ, επισκέφθηκαν τον γιο τους στη φυλακή, λίγο μετά τη γνωστοποίηση ότι η πριγκίπισσα μπήκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τα δύο παιδιά του βασιλικού ζεύγους, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, είχαν επίσης επισκεφθεί τον ετεροθαλή αδελφό τους.

Η επιδείνωση της υγείας της Μέτε-Μάριτ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Νορβηγία. Ο γιατρός της δήλωσε ότι η εισαγωγή ενός ασθενούς στη λίστα μεταμόσχευσης γίνεται όταν εκτιμάται πως το προσδόκιμο επιβίωσης χωρίς μεταμόσχευση είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης, η βασίλισσα Σόνια χαρακτήρισε την κατάσταση της νύφης της «σοβαρή», επιβεβαιώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη βασιλική οικογένεια εν αναμονή τόσο της δικαστικής απόφασης όσο και της μάχης που δίνει η Μέτε-Μάριτ για τη ζωή της.