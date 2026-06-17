Μέτε-Μάριτ: Επιτυχής μεταμόσχευση πνεύμονα για την πριγκίπισσα της Νορβηγίας

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική βασιλική αυλή.

Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, ζει εδώ και χρόνια με χρόνια πνευμονική ίνωση, μια σοβαρή νόσο που επηρεάζει την αναπνοή και είχε οδηγήσει το τελευταίο διάστημα σε σημαντική επιδείνωση της υγείας της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσολο και, μέχρι στιγμής, η πορεία της κρίνεται επιτυχής.

«Η μεταμόσχευση πνεύμονα ήταν επιτυχής έως τώρα», δήλωσε ο Άρντ Φιάνε, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, καρδιοθωρακοχειρουργός και επικεφαλής του προγράμματος μεταμοσχεύσεων καρδιάς και πνευμόνων στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος ευχαρίστησε όλα τα μέλη της ιατρικής ομάδας που συμμετείχαν τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην πραγματοποίηση της επέμβασης.

Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές εβδομάδες

Η Μέτε-Μάριτ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές εβδομάδες, όπως συμβαίνει συνήθως με τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση.

Ο Άρε Χολμ, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και πνευμονολόγος στο Rikshospitalet, ανέφερε ότι η παραμονή αυτή είναι μέρος της κανονικής μετεγχειρητικής διαδικασίας, ώστε να ρυθμιστεί η φαρμακευτική αγωγή, να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπλοκές και να ξεκινήσει η αποκατάσταση.

Το παλάτι διευκρίνισε ότι η επόμενη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας θα δοθεί όταν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο πρίγκιπας Χάακον θα προσαρμόσει το επίσημο πρόγραμμά του, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το ζευγάρι ευχαρίστησε, μέσω της ανακοίνωσης, όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι η στήριξη αυτή σημαίνει πολλά για τους ίδιους σε μια δύσκολη στιγμή.

Η διάγνωση

Η Μέτε-Μάριτ είχε διαγνωστεί το 2018 με χρόνια πνευμονική ίνωση. Από τότε είχε μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της, ενώ σταδιακά περιόρισε την παρουσία της σε επίσημες υποχρεώσεις.

Στις 5 Ιουνίου 2026, η νορβηγική βασιλική αυλή είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα διάδοχος μπήκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής της και εκτενείς ιατρικές εξετάσεις.

Τότε, οι γιατροί είχαν επισημάνει ότι η πορεία της νόσου ήταν σοβαρή και ότι η μεταμόσχευση κρίθηκε αναγκαία μόλις βρισκόταν κατάλληλος δότης. Σύμφωνα με το Reuters, οι γιατροί είχαν εκτιμήσει ότι χωρίς την επέμβαση η πρόγνωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Η υγεία της Μέτε-Μάριτ είχε ήδη επηρεάσει το πρόγραμμα της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Το παλάτι είχε ανακοινώσει ότι δεν θα μπορούσε να εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά της μέχρι την επέμβαση, ενώ ο πρίγκιπας Χάακον είχε περιορίσει μετακινήσεις και επίσημες παρουσίες, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά της.

Τι είναι η πνευμονική ίνωση

Η πνευμονική ίνωση είναι μια χρόνια νόσος κατά την οποία δημιουργούνται ουλές στον πνευμονικό ιστό. Με τον καιρό, οι πνεύμονες γίνονται πιο άκαμπτοι και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σωστά, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να λαμβάνει λιγότερο οξυγόνο.

Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δύσπνοια, κόπωση και μειωμένη αντοχή στην καθημερινότητα. Η εξέλιξη της νόσου διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, όμως σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Η μεταμόσχευση πνεύμονα αποτελεί επιλογή για ορισμένους ασθενείς με σοβαρή πνευμονική ίνωση, όταν άλλες θεραπείες δεν αρκούν. Πρόκειται, όμως, για μια πολύ απαιτητική επέμβαση, με μακρά αποκατάσταση και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μετά από μια μεταμόσχευση, οι ασθενείς χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή για να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος. Παράλληλα, επειδή η ανοσοκαταστολή αυξάνει την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις, η παρακολούθηση τους πρώτους μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντική.