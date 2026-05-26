Νορβηγία: Ανησυχία για την υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ - Χάακον: «Είναι σοβαρά άρρωστη»

Ανησυχία για την επιδείνωση της υγείας της συζύγου του, πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, εξέφρασε ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, μιλώντας στο περιθώριο εκδήλωσης στο Όσλο.

«Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Ανησυχώ για την υγεία της», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον, αναφερόμενος στη μάχη που δίνει η σύζυγός του με την πνευμονική ίνωση. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο ίδιος ανέφερε ότι η οξυγονοθεραπεία τη βοηθά, έστω και εν μέρει.

Η μάχη της Μέτε-Μάριτ με την πνευμονική ίνωση

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα δημοσίως με συσκευή παροχής οξυγόνου, καθώς η υγεία της έχει επιβαρυνθεί. Η σύζυγος του διαδόχου της Νορβηγίας διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και ότι προετοιμάζεται για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα. Τότε δεν είχε οριστεί χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία, ωστόσο οι σχετικές προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει.

«Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα», είπε ο πρίγκιπας Χάακον, περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο που περνά η οικογένειά του.

Προβλήματα υγείας και για το βασιλικό ζεύγος

Η κατάσταση της Μέτε-Μάριτ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και το βασιλικό ζεύγος της Νορβηγίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ Ε' έχει υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη, ενώ και η 88χρονη βασίλισσα Σόνια υποβλήθηκε σε αντίστοιχη επέμβαση μετά από καρδιακό πρόβλημα.

Παρά τις δυσκολίες, ο πρίγκιπας Χάακον στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

«Θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό πώς ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους», ανέφερε, προσθέτοντας: «Νομίζω πως κάνουν πολύ περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ