H OpenAI κατηγορείται ότι έδινε προσωπικά δεδομένα χρηστών σε Meta και Google

Η OpenAI βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με το νόμο στις ΗΠΑ, αφού μια ομαδική αγωγή στην Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι η εταιρεία φαίνεται να μοίρασε προσωπικά δεδομένα χρηστών του ChatGPT σε Google και Meta μέσω εργαλείων παρακολούθησης που ήταν ενσωματωμένα στο επίσημο site της πλατφόρμας της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα δεδομένα αυτά φέρεται να περιλάμβαναν ερωτήματα χρηστών, προσωπικές λεπτομέρειες και διευθύνσεις email, χωρίς να έχουν δώσει οι χρήστες την απαραίτητη συγκατάθεση.



Τι αναφέρει η αγωγή

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η OpenAI είχε ενσωματώσει στο site της κώδικα για καταγραφή δεδομένων, όπως το Meta Pixel και το Google Pixel, με αποτέλεσμα η μεταφορά δεδομένων να γίνεται αυτόματα προς τις δύο εταιρείες. Το κείμενο της προσφυγής επικαλείται παραβιάσεις του California Invasion of Privacy Act και του Electronic Communications Privacy Act, ζητώντας τόσο αποζημιώσεις για λογαριασμό των χρηστών αλλά και την παύση της συγκεκριμένης πρακτικής.

ChatGPT allegedly shares your chat query topics, user IDs, and email addresses with Google and Meta, according to a new class action lawsuit filed today. pic.twitter.com/w5txL6HBCk — Rob Freund (@RobertFreundLaw) May 14, 2026

Γιατί έχει σημασία

Η υπόθεση έρχεται να αγγίξει ένα πολύ ευαίσθητο σημείο για την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν τα chatbots ως ιδιωτικό χώρο και μοιράζονται εκεί ανησυχίες τους για ιατρικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά και προσωπικά προβλήματα. Αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, το ζήτημα δεν θα αφορά μόνο την OpenAI, αλλά και το πώς οι μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται τα δεδομένα που συλλέγουν και αν τα προσφέρουν σε διαφημιστές.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο για τη χρήση και τη διαχείριση δεδομένων, αλλά και για το πού υπάρχει το όριο ανάμεσα στη βελτίωση των υπηρεσιών τους και την προστασία της ιδιωτικότητας. Παράλληλα, η Meta έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει να αξιοποιήσει προσωπικά δεδομένα για μελλοντικούς βοηθούς AI, κάτι που δείχνει πως η συζήτηση γύρω από την τεχνολογία αυτή και τα προσωπικά δεδομένα θα ενταθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.



Τα επόμενα βήματα

Προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της αγωγής και δεν έχει προχωρήσει προς τις δικαστικές αίθουσες, άρα και οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί. Ωστόσο, η δημοσιότητα που παίρνει το θέμα αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς την OpenAI για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγει, πώς τις επεξεργάζεται και με ποιους τις μοιράζεται.